NÛÇE
Dîroka Weşanê: 15 Îlon 2025 15:21
 ~ Nûkirina Dawî: 15 Îlon 2025 15:27
2 xulek Xwendin

Komîsyon vê hefteyê wê li akademisyen û komeleyan guhdarî bike

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê dê di civînên xwe yên 10 û 11emîn de ku dê di 17-18ê Îlonê de bên lidarxistin, li akademîsyen, komele û weqfan guhdarî bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Meclisê hatiye avakirin, dê civînên xwe yên 10 û 11emîn di 17 û 18’ê Îlonê de li dar bixe.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di beşa yekem a civîna 10emîn de dê li akademîsyenan û di beşa duyemîn de jî li kesayetên di qadên cuda de pispor in guhdarî bike. Her weha wê di civîna 11emîn de jî  komîsyon li weqf û komeleyan guhdarî bike.

Di beşa yekem a civîna 10emîn de komîsyon dê li Prof. Dr. Havva Kok Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroglû, Prof. Dr. Ayşe Betul Çelîk, Doç. Dr. Çerag Esra Çuhadar; di beşa duyemîn de jî dê li Fatih Ulusoy, Huseyîn Oruç, Prof. Dr. Denîz Ulke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun û Prof. Dr. Talha Kose guhdarî bike.

Di civîna 11emîn de jî dê komîsyon li Federasyona Eşîrên Qedîm, Konfederasyona Malbatên Cerdevanên Ewlehiyê û Şehîdan ên Anatoliyayê, Weqfa Alimên Medreseyê (MEDAV), ÎTTÎHAD, Federasyona Komeleyên Pîşesaz û Karsazên Rojhilat Başûrrojhilat (DOGUNSÎFED), Komeleya Karsazên Jin ên Rojhilat û Başûrrojhilat (DOGUNKAD)” û weqf û komeleyên cuda guhdarî bike.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê Komîsyona Meclîsê
