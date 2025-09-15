Komîsyon vê hefteyê wê li akademisyen û komeleyan guhdarî bike

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li Meclisê hatiye avakirin, dê civînên xwe yên 10 û 11emîn di 17 û 18’ê Îlonê de li dar bixe.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di beşa yekem a civîna 10emîn de dê li akademîsyenan û di beşa duyemîn de jî li kesayetên di qadên cuda de pispor in guhdarî bike. Her weha wê di civîna 11emîn de jî komîsyon li weqf û komeleyan guhdarî bike.
Di beşa yekem a civîna 10emîn de komîsyon dê li Prof. Dr. Havva Kok Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroglû, Prof. Dr. Ayşe Betul Çelîk, Doç. Dr. Çerag Esra Çuhadar; di beşa duyemîn de jî dê li Fatih Ulusoy, Huseyîn Oruç, Prof. Dr. Denîz Ulke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun û Prof. Dr. Talha Kose guhdarî bike.
Di civîna 11emîn de jî dê komîsyon li Federasyona Eşîrên Qedîm, Konfederasyona Malbatên Cerdevanên Ewlehiyê û Şehîdan ên Anatoliyayê, Weqfa Alimên Medreseyê (MEDAV), ÎTTÎHAD, Federasyona Komeleyên Pîşesaz û Karsazên Rojhilat Başûrrojhilat (DOGUNSÎFED), Komeleya Karsazên Jin ên Rojhilat û Başûrrojhilat (DOGUNKAD)” û weqf û komeleyên cuda guhdarî bike.
