“Komisyon"un çalışma usul ve esaslarına ilişkin 12 maddelik taslak oy birliğiyle kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyonun ilk toplantısında sunduğu çalışma usul ve esaslarına ilişkin 12 maddeden oluşan taslak oy birliğiyle kabul edildi.
Karar TBMM Başkanlığı sosyal medya hesabından duyuruldu.
MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİR— TBMM (@TBMMresmi) August 5, 2025
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti… pic.twitter.com/8o6udCkJi8
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, TBMM “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun ilk toplantısında Numan Kurtulmuş'un sunduğu taslakta komisyonun adına muhalefetten gelen itirazlar üzerine Başkan ve siyasi partilerin koordinatörleri özel bir toplantı yaptı. Toplantıda taslağın adı değişmeden kaldı ancak başka bazı maddelerde bazı değişikliklere gidildi.
Neler değişti?
İlk beş maddede önemli değişiklikler sözkonusu olmadı.
6’ıncı maddede yapılan önemli değişiklikle kanun teklifleri için karar yeter sayısı açık bir ifadeyle belirlendi. Taslağın ilk halinde “Kararlar toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğu ile alınır” denirken yapılan değişiklikle bu ibare, “Kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır” olarak değiştirildi. Bu durumda, 51 üyeli Komisyonun bir kanun teklifi kararı alabilmesi için 31 üyenin olur vermesi gerekiyor.
7’inci maddede taslakta “Komisyon, gerekli gördüğü hallerde tutanak tutulmasına da karar verebilir” şeklinde yer alan ibarenin yanı sıra “Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların kararları gizlidir” şeklinde bir ibare daha eklendi.
Taslak daha sonra komisyona sunuldu. Komisyonun tüm üyeleri, taslağa olumlu oy verdi.
Komisyon toplantısı, 8 Ağustos’ta yeniden toplanacak.
Komisyonun çalışma usul ve esasları
Komisyonun adı
MADDE 1- (1) Komisyonun adı, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”dur.
Komisyonun amacı ve görevi
MADDE 2- (1) Komisyonun amacı terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmaktır.
(2) Komisyonun görevi birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik
çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamaktır.
Komisyon Başkanı
MADDE 3- (1) Komisyonun Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. TBMM Başkanının yokluğunda TBMM Başkanının görevlendireceği Komisyon üyeleri toplantıya sırayla başkanlık eder. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye oy kullanabilir.
Komisyon üyeleri
MADDE 4- (1) Komisyon üyelerinin görevleri Komisyonun çalışma süresince devam eder. Bir siyasi parti kendisine düşen kontenjandan bir Komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazdığı bir yazıyla değiştirebilir.
(2) Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığına en kısa sürede bildirir.
Komisyon toplantıları, gündem ve sekretarya
MADDE 5- (1) Komisyon TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda toplantının yeri, zamanı ve gündemi siyasi partilerden gelen öneriler
de dikkate alınarak belirlenir ve üyelere bildirilir.
(2) Toplantıların kapalı yapılmasına Komisyonca karar verilebilir.
(3) Komisyon sekretaryası TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 6- (1) Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
Tutanak
MADDE 7- (1) Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulur. Toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmamasına Komisyon karar verebilir.
(2) Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizlidir.
Uzman görevlendirilmesi
MADDE 8- (1) Komisyon çalışmaları kapsamında yeterli sayıda Yasama Uzmanı görevlendirilir. Gerekli görülmesi durumunda bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilir.
Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar
MADDE 9- (1) Komisyon toplantılarına; Komisyon üyeleri, siyasi partilerin önerileri de dikkate alınarak belirlenen gündem doğrultusunda davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ilgili diğer kişiler katılabilirler.
Komisyon toplantılarının basın tarafından takip edilebilmesi
MADDE 10- (1) Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar yazılı basına açıktır. Ancak toplantıların belirli bir kısmının veya tamamının basına kapatılmasına Komisyon karar verebilir.
Komisyonun çalışma süresi
MADDE 11- (1) Komisyon 31.12.2025 tarihine kadar çalışmalarına devam eder. Bu sürenin bitiminde Komisyon üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla
çalışma süresini her defasında iki aya kadar uzatabilir.
(2) Başkan veya üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla Komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilir.
Hakkında hüküm bulunmayan haller
MADDE 12- (1) Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilir.