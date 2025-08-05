“Komisyon"un çalışma usul ve esaslarına ilişkin 12 maddelik taslak oy birliğiyle kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyonun ilk toplantısında sunduğu çalışma usul ve esaslarına ilişkin 12 maddeden oluşan taslak oy birliğiyle kabul edildi.

Karar TBMM Başkanlığı sosyal medya hesabından duyuruldu.

MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİR



Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti… pic.twitter.com/8o6udCkJi8 — TBMM (@TBMMresmi) August 5, 2025

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, TBMM “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun ilk toplantısında Numan Kurtulmuş'un sunduğu taslakta komisyonun adına muhalefetten gelen itirazlar üzerine Başkan ve siyasi partilerin koordinatörleri özel bir toplantı yaptı. Toplantıda taslağın adı değişmeden kaldı ancak başka bazı maddelerde bazı değişikliklere gidildi.

Neler değişti?

İlk beş maddede önemli değişiklikler sözkonusu olmadı.

6’ıncı maddede yapılan önemli değişiklikle kanun teklifleri için karar yeter sayısı açık bir ifadeyle belirlendi. Taslağın ilk halinde “Kararlar toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğu ile alınır” denirken yapılan değişiklikle bu ibare, “Kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır” olarak değiştirildi. Bu durumda, 51 üyeli Komisyonun bir kanun teklifi kararı alabilmesi için 31 üyenin olur vermesi gerekiyor.

7’inci maddede taslakta “Komisyon, gerekli gördüğü hallerde tutanak tutulmasına da karar verebilir” şeklinde yer alan ibarenin yanı sıra “Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların kararları gizlidir” şeklinde bir ibare daha eklendi.

Taslak daha sonra komisyona sunuldu. Komisyonun tüm üyeleri, taslağa olumlu oy verdi.

Komisyon toplantısı, 8 Ağustos’ta yeniden toplanacak.