Komisyon toplantısı yarın: Meslek odaları, sendika ve sivil toplum örgütleri dinlenecek

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 8'inci ve 9'uncu toplantısını 11 ve 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek.

Komisyon bugüne kadar 7 toplantı gerçekleştirdi. Komisyon, ilk toplantıda, işleyiş esasları belirlenirken, sonraki toplantılarda, çeşitli kesimlerden temsilcileri dinledi. Gelinen aşamada dinlemeler dışında herhangi bir çalışma yürütmeyen komisyonda dinlenen kişilerin sunduğu önerileri de henüz gündemine almadı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları komisyona raporlarını sundu

Komisyon, önceki toplantılarında Barış Anneleri Meclisi, Cumartesi Annelerini, İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticilerini ve çatışmalı süreçlerde yakınlarını kaybedenleri dinledi.

Yapılan bu görüşmelerde Türkiye için sürecin önemine dikkat çekilirken komisyona çeşitli taleplerde iletildi. Özellikle Cumartesi Anneleri'nin hakikat komisyonunun kurulması gerektiği yönündeki talebi, yine Barış Annelerinin Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün, çalışma koşullarının sağlanması ve komisyonun Öcalan'la görüşmesi talepleri öne çıktı.

Hukuki boyutun inşası

Sürecin hukuki boyutlarına dikkat çeken baro başkanları ise, yine komisyonun sürecin bütün tarafları ile görüşmesi gerektiği vurgusu yaptı. Bu noktada sürecin hukuki boyutunun inşası için demokratikleşme adımların hızla atılması gerektiği ve bunun sürecin ilerlemesi açısından önemine işaret edildi.

Eski Meclis başkanları komisyona işleyiş açısından öneriler sundu. Özellikle Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın işaret ettiği "adem-i merkeziyetçi yönetimin üniter yapıya aykırı değildir" tespiti sürecin önemli adımlarından birine işaret etti. Bunun yanında yine Eski Meclis başkanlarından Bülent Arınç ise Türkiye'de yaşanan birçok acıya dikkat çekerek adımların atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Emek örgütleri dinlenecek

Komisyon bu hafta ise odalar, dernekler, sendika ve sivil toplum örgütlerinin dahil olduğu konfederasyonlar ve iş insanları ile bir araya gelecek.

Bu kapsamda komisyon, 11 Eylül'de 8'inci toplantısında, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN) ve Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) temsilcileriyle görüşecek.

Komisyon 12 Eylül'deki 9'uncu toplantısında ise, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile bir araya gelecek.

(AB)