Komisyon nihai rapor için toplanacak

Barış sürecini yürütmek üzere TBMM'de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” bu hafta ortak rapor taslağı ve nihai raporun oluşturulması gündemiyle toplanacak.

Meclis’te 16 Şubat’ta (yarın) saat 14.00’da yapılacak toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantıda raporun son halinin verilmesi gündemde olacak. Toplantı sonrası nihai raporun Meclis Komisyonu'nun tamamına sunulması ve ardından yapılacak toplantıyla oyalama sürecine geçilmesi bekleniyor.

ORTAK RAPORDA NELER YER ALACAK? "Temel ilkelerle 'eve dönüş' yasası; AİHM kapsamında 'umut hakkı' yer bulabilir"

Kurtulmuş, grubu olmayan partilere de davet gönderdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ortak rapor yazım ekibinde yer alan AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkan Vekili Bülent Kaya’ya taslak raporu partilerinin yetkili kurullarında değerlendirmeleri amacıyla önceki hafta kişiye özel olarak iletmişti.

Bu hafta taslak raporun, komisyonda yer alan ve grubu bulunmayan siyasi parti temsilcileriyle de paylaşılması bekleniyor. Kurtulmuş, bu kapsamda YRP Milletvekili Doğan Bekin, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na ayrı ayrı görüşme yapmak üzere davette bulundu.

