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Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2025 17:05
 ~ Son Güncelleme: 25 Temmuz 2025 17:06
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Komisyon kuruluyor: Partilerden üye bildirimi istendi

Toplam 51 üyeden oluşacak Meclis komisyonunun, Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin çalışmalara odaklanması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Komisyon kuruluyor: Partilerden üye bildirimi istendi
Fotoğraf: TBMM Facebook Hesabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla, bugün, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere gönderilen yazıda yeni bir komisyon kurulacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, yazıda partilerden belirlenen sayıda milletvekilinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’a kadar TBMM Başkanlığı’na iletilmesi istendi.

Komisyonun partilere göre üye dağılımı şöyle: AKP’den 21, CHP’den 10, DEM Parti ve MHP’den 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi’nden 3’er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP’den ise 1’er milletvekili.

Toplam 51 üyeden oluşacak komisyonun, Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin çalışmalara odaklanması bekleniyor. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
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