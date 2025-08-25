TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 25 Tebax 2025 16:04
 ~ Nûkirina Dawî: 25 Tebax 2025 16:08
2 xulek Xwendin

Komîsyon dê vê hefteyê guh bide serokên berê yên Meclîsê û serokên baroyan

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê dê vê hefteyê bi serokên baroyan û serokên meclisê yên berê guhdarî bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Bernameya Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ya civînên ku dê di 27 û 28’ê Tebaxê de bên lidarxistin, diyar bû.

Komîsyon, dê di 27ê Tebaxê saet di 14.00ê de civîna xwe ya 6emîn li dar bixe. Di civînê de dê komîsyon li Serokê Yekitiya Baroyên Tirkiyeyê (TBB) Erînç Sagkan û serokên Baroya Hejmar 2 ya Enqereyê, Baroya Çewligê, Baroya Amedê, Baroya Hatayê, Baroya Hejmar 2 ya Stenbolê û serokên baroyên Meletî, Mêrdîn, Mêrsîn, Wan û Sêwasê guhdarî bike.

Axaftina bi Kurdî hate astengkirin: “Divê Komisyon şerma ‘zimanê nayê zanîn’ bidawî bike”
22 Tebax 2025

Civîna 7emîn dê di 28ê Tebaxê saet di 11.00’ê de bê lidarxistin. Di rûniştina ewil a civînê de dê li serokên Meclisê yên berê Hîkmet Çetîn, Omer Îzgî, Bulent Arinç, Koksal Toptan, Mehmet Alî Şahîn; di rûniştina duyemîn de jî li Cemîl Çîçek, Îsmet Yilmaz, Îsmaîl Kahraman, Bînalî Yildirim û Mûstafa Şentop guhdarî bike.

DEM Partiyê ji bo herdu civînê komîsyonê yên dawî daxuyanî da
21 Tebax 2025

Dê Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş civînê birêve bibe.

(HA/AY)

Stenbol
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê Komîsyona Meclîsê baro
