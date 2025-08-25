Komîsyon dê vê hefteyê guh bide serokên berê yên Meclîsê û serokên baroyan

Bernameya Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ya civînên ku dê di 27 û 28’ê Tebaxê de bên lidarxistin, diyar bû.
Komîsyon, dê di 27ê Tebaxê saet di 14.00ê de civîna xwe ya 6emîn li dar bixe. Di civînê de dê komîsyon li Serokê Yekitiya Baroyên Tirkiyeyê (TBB) Erînç Sagkan û serokên Baroya Hejmar 2 ya Enqereyê, Baroya Çewligê, Baroya Amedê, Baroya Hatayê, Baroya Hejmar 2 ya Stenbolê û serokên baroyên Meletî, Mêrdîn, Mêrsîn, Wan û Sêwasê guhdarî bike.
Civîna 7emîn dê di 28ê Tebaxê saet di 11.00’ê de bê lidarxistin. Di rûniştina ewil a civînê de dê li serokên Meclisê yên berê Hîkmet Çetîn, Omer Îzgî, Bulent Arinç, Koksal Toptan, Mehmet Alî Şahîn; di rûniştina duyemîn de jî li Cemîl Çîçek, Îsmet Yilmaz, Îsmaîl Kahraman, Bînalî Yildirim û Mûstafa Şentop guhdarî bike.
Dê Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş civînê birêve bibe.
