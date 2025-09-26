Komîsyon dê li rêxistinên hiqûqê guhdarî bike

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ku bi mebesta çareserkirina pirsgirêka Kurd hatiye avakirin, li derdorên cuda guhdarî dike.
Komîsyonê, bernameya xwe ya vê hefteyê guherand. Komîsyonê, bernameya xwe ya guhdarîkirina rêxistinên jin û ciwanan betal kir û biryar da ku li rêxistinên hiqûqê guhdarî bike.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê têkildarî sedema guhertinê tu daxuyaniyên fermî nehate kirin. Her wiha ne diyar e ka dê komîsyon kengî û li kîjan rêxistinên hiqûqê guhdarî bike.
(AY)