TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 26 Îlon 2025 10:18
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Îlon 2025 10:25
1 xulek Xwendin

Komîsyon dê li rêxistinên hiqûqê guhdarî bike

Komîsyona li Meclisê bernameya xwe guherand û biryar da ku li rêxistinên hiqûqê guhdarî bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Komîsyon dê li rêxistinên hiqûqê guhdarî bike

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê ku bi mebesta çareserkirina pirsgirêka Kurd hatiye avakirin, li derdorên cuda guhdarî dike.

Komîsyonê, bernameya xwe ya vê hefteyê guherand. Komîsyonê, bernameya xwe ya guhdarîkirina rêxistinên jin û ciwanan betal kir û biryar da ku li rêxistinên hiqûqê guhdarî bike.

ÎHD: Em li Meclîsê astengkirina axaftina bi kurdî a Dayîkên Aştiyê şermezar dikin
ÎHD: Em li Meclîsê astengkirina axaftina bi kurdî a Dayîkên Aştiyê şermezar dikin
21 Tebax 2025

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê têkildarî sedema guhertinê tu daxuyaniyên fermî nehate kirin. Her wiha ne diyar e ka dê komîsyon kengî û li kîjan rêxistinên hiqûqê guhdarî bike.

Axaftina bi Kurdî hate astengkirin: “Divê Komisyon şerma ‘zimanê nayê zanîn’ bidawî bike”
Axaftina bi Kurdî hate astengkirin: “Divê Komisyon şerma ‘zimanê nayê zanîn’ bidawî bike”
22 Tebax 2025

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê Komîsyona Meclîsê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê