HABER
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 10:02
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 12:20
Komisyon'dan 'ortak tavır' bildirisi: "Herkes diline ve üslubuna dikkat etsin"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş için "ortak tavır" bildirisi yayımlayan komisyon, "Siyasi nezaketi büyük bir fırsat oldu, her türlü ithamın karşısındayız" dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

51 üyeli Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yaptığı ortak açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ve süreci hedef alan söz ve tavırlara karşı ortak bildiri yayımlandı.

Komisyonun ortak bildirisinde, "Kapsamlı istişareler sonucunda, geniş bir temsil ve uzlaşı ile kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını uyum içerisinde sürdürmesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin Komisyonumuza ve Meclis Başkanı'mıza yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunduklarını üzüntüyle takip etmekteyiz" denildi.

Kurtulmuş: Meclis sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecek
'ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 16. TOPLANTISI
Kurtulmuş: Meclis sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecek
30 Ekim 2025

Bildiride komisyonun, 11 ayrı siyasi partinin genel başkanının ortak iradesi ve 51 milletvekilinin katılımıyla kurulduğu hatırlatıldı.

"Ortak bir tavırla duracağız"

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Komisyonumuzun tek gayesi gelecek nesillere huzur ve barış dolu bir Türkiye bırakmaktır. Şu ana kadar her kesimden farklı fikirlerin serbestçe ifade edildiği ve demokratik olgunluk içerisinde yüksek özveriyle çalışan Komisyonun başarılı olabilmesi için Başkanlık makamının tarafsız ve birleştirici rolü ile Sayın Numan Kurtulmuş'un siyasi nezaketinin ve yapıcı kişiliğinin de büyük bir fırsat olduğunun altını çizmek isteriz. 

"Komisyon çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşılan bir dönemde herkesin kullandığı dile ve üsluba azami özen göstermesi gerektiğini vurguluyor, başta Meclis Başkanı'mız olmak üzere, komisyon çalışmalarında özveri ile sorumluluk yüklenenlere yönelik her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağımızı hatırlatıyoruz."

