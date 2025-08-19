TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 19 Tebax 2025 15:42
 ~ Nûkirina Dawî: 19 Tebax 2025 15:49
3 xulek Xwendin

Komîsyon cara 4emîn civiya: Derdorên ku dixwazin pêvajoyê têk bibin hene

Kurtulmuş diyar kir ku Tirkiye derbasî serdemeke dîrokî bûye û bi avakirina komîsyonê re xebat êdî di bin sîwana Meclisê dê tên kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Komîsyon cara 4emîn civiya: Derdorên ku dixwazin pêvajoyê têk bibin hene

Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê cara 4emîn civiya. Di civînê de dê li weqf û kesên di pêvajoyên şer de xizmên xwe winda kirin bê guhdarîkirin.

Serokê Meclisê Nûman Kurtulmuş beriya rûniştina yekemîn a civînê daxuyanî da. Kurtulmuş, diyar kir ku Tirkiye derbasî serdemeke dîrokî bûye û bi avakirina komîsyonê re xebat êdî di bin sîwana Meclisê dê tên kirin.

"Em di pêvajoyeke zehmet de ne"

Kurtulmuş, diyar kir ku di pêvajoyê de bazarî nehatiye kirin û wiha got:

“Yek ji wezîfeya me ya herî girîng ew e ku em gel qaneh bikin, hestiyarê di nava civakê de pêş bixin û bikin ku derdorên cuda yên civakê piştgiriyê bidin vê pêvajoyê. Ji bo vê jî, ji bilî partiyekê, tevayiya partiyên siyasî li Meclîsê komîsyonek ava kirin û niha van biryarên xwe bi tifaqekê didomînin. Em di pêvajoyeke zehmet de ne. Em mecbûr in xebatên bixîret bikin. Em ê li vir ser hemû meseleyên xwe biaxivin. Me niha tespît kiriye ka dê li kê guhdarî bikin. Em ji xizmên şehîdên xwe û gaziyan dest pê dikin. Biqasî ji destê me tê em ê li tevahiya saziyên dê bo pêvajoyê sûdewer bin guhdarî bikin û nîşanî hemû Tirkiyeyê bidin ka pêvajoyek çawa bitendurist tê biserxistin. Hêvîdarim em erka xwe bi awayekî herî baş bicih bînin.”

Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike
Komîsyona Meclîsê dê li sazî û xizmên windeyan guhdarî bike
18 Tebax 2025

"Derdorên ku dixwazin vê pêvajoyê têk bibin hene"

Di berdewamê de Kurtulmuş wiha got:

“Di vê pêvajoyê de yek ji xisûsên divê em herî zêde lê hişyar bin ev e; biqasî hin kesên dixwazin li Tirkiyeyê heta qiyametê aştî û xwişk-biratî hebe, li hêla din yên ku ji bo ev nebe di nava hewldanan de jî hene. Hem li hundir hem jî li derve derdorên ku dixwazin vê pêvajoyê têk bibin hene. Em dizanin ku dê hewl bidin vê pêvajoyê jehrî bikin. Lewma jî divê em milên xwe bidin hev û bêyî ku belgeyeke kêm hebe em ê rêya xwe bi serkeftî bidomînin.”

Yekem civîna Komîsyona Çareseriyê wê di 5ê Tebaxê de pêk were
Yekem civîna Komîsyona Çareseriyê wê di 5ê Tebaxê de pêk were
1 Tebax 2025

"Bêyî demokrasiyê jî xetere li ser xwişk-biratiyê heye

Piştre jî Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Ozdemîr Goktaş axivî û got:

“Serfirazim ku îro li vir im. Bêyî xwişk-biratiyê demokrasî nikare li ser zemîneke xurt bimîne û bêyî demokrasiyê jî xetere li ser xwişk-biratiyê heye. Tirkiyeya bêteror, vizyona avakirina Tirkiyeyeke xurt bû. Ez ê îro xebatên wezareta me ji bo malbatên şehîd û gaziyan kirine vebêjim.”

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê Komîsyona Meclîsê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê