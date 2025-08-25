ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 14:52
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 15:02
1 dk Okuma

Komisyon bu hafta TBMM eski başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek

27 Ağustos'taki toplantıda TBB Başkanı Erinç Sağkan ile bazı baro başkanları, 28 Ağustos'taki toplantıda ise eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop konuşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Komisyon bu hafta TBMM eski başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek
Fotoğraf: TBMM

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu hafta bir kez daha toplanıyor.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre komisyon, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 27 ve 28 Ağustos'ta TBMM Tören Salonu'nda bir araya gelecek.

Komisyon, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 6. toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanlarını dinleyecek.

Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak 7. toplantısında ise eski TBMM başkanlarının sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak. Toplantının birinci oturumunda Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ikinci oturumunda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop dinlenecek.

(HA)

ilgili haberler
Koçyiğit: Komisyon, Öcalan’ın görüş ve düşüncelerini dinlemeli
20 Ağustos 2025
/haber/kocyigit-komisyon-ocalanin-gorus-ve-dusuncelerini-dinlemeli-310651
SOSYALİSTLER 'BARIŞ SÜRECİ'Nİ DEĞERLENDİRİYOR – 9
Halkevleri: Çözüm 'masa başı'nda değil, sokakta
18 Ağustos 2025
/haber/halkevleri-cozum-masa-basi-nda-degil-sokakta-310551
Bülbül sese, insan söze küserse!
23 Ağustos 2025
/yazi/bulbul-sese-insan-soze-kuserse-310743
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 5. TOPLANTISI
Kurtulmuş'tan İYİ Parti'li Arslan'a yanıt: Açık bir provokatörlük
20 Ağustos 2025
/haber/kurtulmus-tan-iyi-parti-li-arslan-a-yanit-acik-bir-provokatorluk-310661
Barış Vakfı’ndan Kürtçe engeline tepki: Barış umutlarını zedelemekte
22 Ağustos 2025
/haber/baris-vakfindan-kurtce-engeline-tepki-baris-umutlarini-zedelemekte-310744
Prof. Dr. Ahmet Özer'den komisyon davetine yanıt: 12 metrekarelik hücrede de olsam umutluyum
19 Ağustos 2025
/haber/prof-dr-ahmet-ozer-den-komisyon-davetine-yanit-12-metrekarelik-hucrede-de-olsam-umutluyum-310581
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 5. TOPLANTISI
Barış Anneleri: Gerillalar neye dayanarak Türkiye’ye gelecek?
20 Ağustos 2025
/haber/baris-anneleri-gerillalar-neye-dayanarak-turkiyeye-gelecek-310662
"Komisyon zaman kaybetmeden Öcalan’la görüşmeli"
24 Ağustos 2025
/haber/komisyon-zaman-kaybetmeden-ocalanla-gorusmeli-310780
“Süreç”e vicdani retçilerin de sözleri var
25 Ağustos 2025
/yazi/surece-vicdani-retcilerin-de-sozleri-var-310785
İHD'DEN KOMİSYON'A 'ÇATIŞMALI SÜREÇ' RAPORU
Küçükbalaban: Komisyon üyeleri ilk olarak İmralı’ya ardından Süleymaniye’ye gitmeli
20 Ağustos 2025
/haber/kucukbalaban-komisyon-uyeleri-ilk-olarak-imraliya-ardindan-suleymaniyeye-gitmeli-310639
Sayfa Başına Git