Komisyon'a sunulan 'süreç' anketi: Destek yüzde 60–70 bandında

Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu, TBMM’de Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sürece ilişkin araştırmalarından hareketle bir sunum yaptı. Toplumun sürece yaklaşımı, desteği ve beklentilerini aktaran Ruhavioğlu, önerilerde de bulundu.

ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 12. TOPLANTISI Kurtulmuş: Ekim ayında 'yasal düzenleme' dönemine gireceğiz

Kürt Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve komisyona sunulan araştırmanın sonuçları şöyle: