HABER
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 22:10
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 22:26
1 dk Okuma

ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 12. TOPLANTISI

Komisyon'a sunulan 'süreç' anketi: Destek yüzde 60–70 bandında

Kürt Çalışmaları Merkezi'nin anketine göre, sürece destek Kürtlerde yüzde 80 iken Türklerde yüzde 60.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Komisyon'a sunulan 'süreç' anketi: Destek yüzde 60–70 bandında
Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu, TBMM’de Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sürece ilişkin araştırmalarından hareketle bir sunum yaptı. Toplumun sürece yaklaşımı, desteği ve beklentilerini aktaran Ruhavioğlu, önerilerde de bulundu.

24 Eylül 2025

Kürt Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve komisyona sunulan araştırmanın sonuçları şöyle:

(AB)

İstanbul
Kürt Çalışmaları Merkezi çözüm süreci reha ruhavioğlu anket Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
