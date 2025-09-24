bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 12. TOPLANTISI
Komisyon'a sunulan 'süreç' anketi: Destek yüzde 60–70 bandında
Kürt Çalışmaları Merkezi'nin anketine göre, sürece destek Kürtlerde yüzde 80 iken Türklerde yüzde 60.
Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu, TBMM’de Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na sürece ilişkin araştırmalarından hareketle bir sunum yaptı. Toplumun sürece yaklaşımı, desteği ve beklentilerini aktaran Ruhavioğlu, önerilerde de bulundu.
Kurtulmuş: Ekim ayında 'yasal düzenleme' dönemine gireceğiz
24 Eylül 2025
Kürt Çalışmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve komisyona sunulan araştırmanın sonuçları şöyle:
