Komisyon'a 'kapalı oturum' şerhi: "Halkın güvenini tesis etmenin yolu gizlilik değil, açıklıktır"

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında TBMM’de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 16'ıncı kez toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un dinleneceği toplantı kapalı oturum şeklinde gerçekleşecek.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, süreç komisyonunun 16. toplantısı öncesi yaptığı açıklamada kapalı oturum kararına tepki gösterdi. Bayhan, "Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’nın katılacağı bu toplantının kapalı oturum olarak yapılmasını parti olarak doğru bulmuyoruz" dedi.

PKK’nin Türkiye’den çekilme kararını siyasiler olumlu değerlendirdi

Bayhan, bakanların yapacağı bilgilendirmelerin sürecin ilerleyişi açısından kritik olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanların yapacağı bilgilendirmelerin ve kendilerine sorulacak sorulara verecekleri yanıtların, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve komisyonun atacağı somut adımların neler olacağı açısından taşıdığı önem açıktır. Bu öneme uygun olarak bütün halkımızın açık ve doğru bir şekilde bilgi sahibi olması, komisyonun sorumluluğundadır."

"Kapalı oturuma şerh koyuyoruz"

Toplumdaki güven sorununa dikkat çeken Bayhan, komisyon çalışmalarının şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirtti:

"Bugüne kadar ki dinlemelerde ve işçilerle, emekçilerle, gençlerle yaptığımız birçok halk buluşmasında sürece ve komisyon çalışmalarına ilişkin en önemli sıkıntının güven konusu olduğunu biliyoruz. Bu durum defalarca komisyon toplantılarında kayıtlara geçti. Kapalı oturumlar güveni artıran değil daha da azaltan ve tepkiyle karşılanan bir sonuç doğruyor. Memleket için iyi bir şey tartışıp, yapıyorsak onu halka açık yapalım. Kötü bir şey olacaksa onu da hiç yapmayalım zaten."

Bayhan, komisyonun ya oturumu halka açık yapması ya da kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirileceği bir yöntemin tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Aksi takdirde komisyonun kapalı oturumla toplanmasına şerh koyduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.

(AB)