Komeleyên LGBTI+yan xwestin hevalên wan yên girtî bên berdan

Komeleya LGBTI+ ya HEVÎ, LİSTAG, SPoD û Lambdaistanbulê ku li Stenbolê xebatên xwe dikin, li ber Edliyeya Stenbolê ya Çaglayanê daxuyanî dan û xwestin LGBTÎ+yên ku çarçoveya operasyonên “malbata min di ewlehiyê de ye” hatine girtin, serbest bibin.
Li gorî nûçeya Kaos GLê, komeleyan xwestin ku girtin bi dawî bibin û astengiyên li ser mafê parastinê bên rakirin.
Di daxuyaniya bi sernavê “Bila dawî li girtina bêhiqûqî ya ku du meh in berdewam dike bê anîn!” de hate destnîşankirin ku LGBTI+yên di operasyonên ku di 12ê Îlonê de dest pê kirine de hatine girtin, 45 roj in ji azadiya xwe bêpar in. Her wiha bal hate kişandin ser wê yekê ku îtirazên li dijî girtinê bêyî ku tu hêcetek bê nîşandan tên redkirin.
Di daxuyaniyê de hate bibîrxistin ku girtin tedbîreke parastinê ya istisnaî ye û domandina lêpirsînê bi tenê nikare domandina girtinê mafdar bike.
Komeleyan diyar kirin ku parêzer nikarin bigihîjin delîlên di nava dosyayê de û nikarin bi bandor îtirazê li van delîlan bikin. Ev yek jî bandoreke neyînî li pêvajoya hiqûqî dike.
Di daxuyaniyê de bal kişandin ser wê yekê ku di wan şert û mercên ku parêzer nikarin bigihîjin agahiyan û nikarin îdiayan nîqaş bikin de, mafê îtirazkirina li dijî girtinê nikare bi rengekî bi bandor bê bikaranîn.
Di daxuyaniya ku Kaos GLê ragihandiye de hate diyarkirin ku lêpirsîn ji zextên li ser LGBTI+yan û mafparêzan bêpar nîne û divê di vê çarçoveyê de bê nirxandin. Komeleyan gotin ku krîmînalîzekirina rêxistinên LGBTI+ û torên piştevaniyê, azadiya derbirînê û rêxistinbûnê hedef digire.
Di dawiya daxuyaniya çapemeniyê de komeleyan daxwaz kirin ku LGBTI+yên girtî demildest bên berdan, sînorkirinên gihîştina dosyayê bên rakirin û destwerdanên li ser mafê parastinê bidawî bibin.
(EMK/AY)