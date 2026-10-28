TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 28.10.2026 10:34 28 Cotmeh 2026 10:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.10.2026 10:37 28 Cotmeh 2026 10:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Komeleyên LGBTI+yan xwestin hevalên wan yên girtî bên berdan

Komeleyan diyar kirin ku parêzer nikarin bigihîjin delîlên di nava dosyayê de û nikarin bi bandor îtirazê li van delîlan bikin. Ev yek jî bandoreke neyînî li pêvajoya hiqûqî dike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Komeleyên LGBTI+yan xwestin hevalên wan yên girtî bên berdan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Komeleya LGBTI+ ya HEVÎ, LİSTAG, SPoD û Lambdaistanbulê ku li Stenbolê xebatên xwe dikin, li ber Edliyeya Stenbolê ya Çaglayanê daxuyanî dan û xwestin LGBTÎ+yên ku çarçoveya operasyonên “malbata min di ewlehiyê de ye” hatine girtin, serbest bibin.

Li gorî nûçeya Kaos GLê, komeleyan xwestin ku girtin bi dawî bibin û astengiyên li ser mafê parastinê bên rakirin.

Di daxuyaniya bi sernavê “Bila dawî li girtina bêhiqûqî ya ku du meh in berdewam dike bê anîn!” de hate destnîşankirin ku LGBTI+yên di operasyonên ku di 12ê Îlonê de dest pê kirine de hatine girtin, 45 roj in ji azadiya xwe bêpar in. Her wiha bal hate kişandin ser wê yekê ku îtirazên li dijî girtinê bêyî ku tu hêcetek bê nîşandan tên redkirin.

Di daxuyaniyê de hate bibîrxistin ku girtin tedbîreke parastinê ya istisnaî ye û domandina lêpirsînê bi tenê nikare domandina girtinê mafdar bike.

Komeleyan diyar kirin ku parêzer nikarin bigihîjin delîlên di nava dosyayê de û nikarin bi bandor îtirazê li van delîlan bikin. Ev yek jî bandoreke neyînî li pêvajoya hiqûqî dike.

Di daxuyaniyê de bal kişandin ser wê yekê ku di wan şert û mercên ku parêzer nikarin bigihîjin agahiyan û nikarin îdiayan nîqaş bikin de, mafê îtirazkirina li dijî girtinê nikare bi rengekî bi bandor bê bikaranîn.

Di daxuyaniya ku Kaos GLê ragihandiye de hate diyarkirin ku lêpirsîn ji zextên li ser LGBTI+yan û mafparêzan bêpar nîne û divê di vê çarçoveyê de bê nirxandin. Komeleyan gotin ku krîmînalîzekirina rêxistinên LGBTI+ û torên piştevaniyê, azadiya derbirînê û rêxistinbûnê hedef digire.

Di dawiya daxuyaniya çapemeniyê de komeleyan daxwaz kirin ku LGBTI+yên girtî demildest bên berdan, sînorkirinên gihîştina dosyayê bên rakirin û destwerdanên li ser mafê parastinê bidawî bibin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
LGBT+ lgbtî
nûçeyên pêwendîdar
Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike
19 Cotmeh 2026
/haber/ozgul-sakiye-li-metrise-serdana-girtiyen-lgbti-kir-hevgirtin-wan-biheztir-dike-324590
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dema-desteserkirina-109-kesan-hat-direjkirin-323524
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
15 Îlon 2026
/haber/li-caglayane-kesen-ku-desteserkirina-lgbti-yan-protesto-dikirin-ji-hatin-desteserkirin-323488
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026
/haber/di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-li-izmire-16-kes-hatin-girtin-323446
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Ozgul Sakiyê li Metrîsê serdana girtiyên LGBTÎ+ kir: Hevgirtin wan bihêztir dike
19 Cotmeh 2026
/haber/ozgul-sakiye-li-metrise-serdana-girtiyen-lgbti-kir-hevgirtin-wan-biheztir-dike-324590
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
5 Cotmeh 2026
/haber/yildiz-tare-xelata-mafen-lgbti-yan-a-navneteweyi-bi-dest-xist-324096
Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû
25 Îlon 2026
/haber/aktivista-lgbti-yan-duru-ku-beriya-lutkeya-natoye-hatibu-girtin-serbest-bu-323768
Li Stenbolê di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de 20 kes hatin girtin
17 Îlon 2026
/haber/li-stenbole-di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-20-kes-hatin-girtin-323546
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: 106 kesên ku hatibûn desteserkirin serbest bûn
17 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-106-kesen-ku-hatibun-desteserkirin-serbest-bun-323543
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan: Dema desteserkirina 109 kesan hat dirêjkirin
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-dema-desteserkirina-109-kesan-hat-direjkirin-323524
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
16 Îlon 2026
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
15 Îlon 2026
/haber/li-caglayane-kesen-ku-desteserkirina-lgbti-yan-protesto-dikirin-ji-hatin-desteserkirin-323488
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026
/haber/di-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-de-li-izmire-16-kes-hatin-girtin-323446
Biçe serûpelê