TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.09.2026 12:35 18 Îlon 2026 12:35
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.09.2026 12:59 18 Îlon 2026 12:59
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Komeleya Lêkolînên Kurdî wê dersên kurmancî, kirmanckî û soranî bide

Bernameya Komeleya Lekolînên Kurdî ya dersên kurdî ya serdema payîza 2026an wê di 1ê Cotmehê de dest pê bike. Dersên kurdî wê bi rûbirû û online bên dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Komeleya Lêkolînên Kurdî wê dersên kurmancî, kirmanckî û soranî bide
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bernameya Komeleya Lekolînên Kurdî ya dersên kurdî ya serdema payîza 2026ê wê di 5ê Cotmehê de dest pê bike. Ders wê bi zaravayê kurmancî, kirmanckî/zazakî û soranî bên dayin.

Di vê serdemê de bi kurmancî astên 1, 2, 3, û 4em, bi kirmanckî/zazakî astên 1 û 2em û soranî asta 1em wê hebin.

Dersên online di 5ê Cotmehê de û yên rûbirû di 10ê Cotmehê de dest pê dikin û heta 12 hefteyan didomin.

Kesên ku bixwazin beşdarî qursan bibin divê serî li Komeleya Lêkolînên Kurdî bidin.

Ji bo forma qeyd û zanyariyên bêhtir bitikîne.

Roj û saetên dersan

Rûbirû

Kurmancî:

Asta Yekem (A1.1), Şemî (Cumartesi) : 11:00 - 14:00

Asta Yekem (A1.2), Şemî (Cumartesi) : 11:00 - 14:00

Asta Duyem, Şemî : 14:00 - 17:00

Asta Sêyem,  Şemî : 14:00 - 17:00

Asta Çarem, Şemî : 17:00 - 20:00

Kirmanckî-zazakî:

Duşto yewin (A1), Şeme (Cumartesi) : 11:00 - 14:00

Duşto diyin (A2), Şeme : 14:00 - 17:00

Online

Kurmancî:

Asta Yekem (A1.1), Duşemî (Pazartesi) : 19:00 - 22:00

Asta Yekem (A1.2), Sêşemî (Salı) : 19:00 - 22:00

Asta Duyem, Çarşemî : 19:00 - 22:00

Asta Sêyem, Pêncşemî : 19:00 - 22:00

Kirmanckî-zazakî:

Duşto Yewin (A1), Îne (Cuma) : 19:00 - 22:00

Duşto Diyin (A2), Yewşeme : 19:00 - 22:00

Soranî:

Destpêk, Şemî: 19:00 - 22:00

Derbarê Komeleya Lêkolînên Kurdî de

Piştî ku Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ji ber Rewşa Awarte di çarçoveya Biryarnameya di Hukmê Qanûnê de (KHK) 31ê Kanûna Pêşiyê ya 2016yê ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyeyê ve hat girtin dilxwaz û xebatkarên Enstîtuyê Komeleya Lêkolînên Kurdî ava kirin. Komele armanca dike ku li ser çand, huner û zimanê Kurdî xebatên zanistî û lêkolînî bike û her wiha ji bo pêşketina zimanê kurdî di atolyeyan li dar bixe.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Enstituya Kurdî ya Stenbolê Komeleya Lêkolînên Kurdî Zimanê Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê