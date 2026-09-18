Komeleya Lêkolînên Kurdî wê dersên kurmancî, kirmanckî û soranî bide

Bernameya Komeleya Lekolînên Kurdî ya dersên kurdî ya serdema payîza 2026ê wê di 5ê Cotmehê de dest pê bike. Ders wê bi zaravayê kurmancî, kirmanckî/zazakî û soranî bên dayin.
Di vê serdemê de bi kurmancî astên 1, 2, 3, û 4em, bi kirmanckî/zazakî astên 1 û 2em û soranî asta 1em wê hebin.
Dersên online di 5ê Cotmehê de û yên rûbirû di 10ê Cotmehê de dest pê dikin û heta 12 hefteyan didomin.
📢 Atolyeyên Kurdî yên Serdema Payîzê dest pê dikin. Agahîyên atolyeyan di formê de ne. Hûn dikarin bi forma li jêrê qeyda xwe çêkin. 👇https://t.co/185UpLlxa3 pic.twitter.com/LjW8XQiETE— Komeleya Lêkolînên Kurdî (@Komeleya_Kurdi) September 15, 2026
Kesên ku bixwazin beşdarî qursan bibin divê serî li Komeleya Lêkolînên Kurdî bidin.
Ji bo forma qeyd û zanyariyên bêhtir bitikîne.
Roj û saetên dersan
Rûbirû
Kurmancî:
Asta Yekem (A1.1), Şemî (Cumartesi) : 11:00 - 14:00
Asta Yekem (A1.2), Şemî (Cumartesi) : 11:00 - 14:00
Asta Duyem, Şemî : 14:00 - 17:00
Asta Sêyem, Şemî : 14:00 - 17:00
Asta Çarem, Şemî : 17:00 - 20:00
Kirmanckî-zazakî:
Duşto yewin (A1), Şeme (Cumartesi) : 11:00 - 14:00
Duşto diyin (A2), Şeme : 14:00 - 17:00
Online
Kurmancî:
Asta Yekem (A1.1), Duşemî (Pazartesi) : 19:00 - 22:00
Asta Yekem (A1.2), Sêşemî (Salı) : 19:00 - 22:00
Asta Duyem, Çarşemî : 19:00 - 22:00
Asta Sêyem, Pêncşemî : 19:00 - 22:00
Kirmanckî-zazakî:
Duşto Yewin (A1), Îne (Cuma) : 19:00 - 22:00
Duşto Diyin (A2), Yewşeme : 19:00 - 22:00
Soranî:
Destpêk, Şemî: 19:00 - 22:00
Derbarê Komeleya Lêkolînên Kurdî de
Piştî ku Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê ji ber Rewşa Awarte di çarçoveya Biryarnameya di Hukmê Qanûnê de (KHK) 31ê Kanûna Pêşiyê ya 2016yê ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyeyê ve hat girtin dilxwaz û xebatkarên Enstîtuyê Komeleya Lêkolînên Kurdî ava kirin. Komele armanca dike ku li ser çand, huner û zimanê Kurdî xebatên zanistî û lêkolînî bike û her wiha ji bo pêşketina zimanê kurdî di atolyeyan li dar bixe.
(AY)