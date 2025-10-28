Komeleya Çand, Huner û Wêjeyê ya Anatoliayê vebû

Avahiya komeleyê li Ataturk Bulvari ya Çankayaya Enqereya Tirkiyeyê ye. Roja 26ê mehê bi beşdariya endamên komeleyê, Hevserokên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê a Gelan(DEM Parti) Bakirhan, Hatimogullari û gelek kesên din merasima vekirina komeleyê li dar ket.
Rêvebera Komeleyê Rozerîn Baltaşê diyar kir ku ev komeleya wan dê bibe dengek nû û wan ev deng bi awayekî komînal derxistiye holê. Baltaş wisa dom kir:
"Ev ne tenê komele ye, di heman demê de nasnameyek e. Hebûna gel e. Huner ji bo kurdan di heman demê de rê û rêbaza berxwedanê ye. Di heman demê de li hemberî asîmîlasyon û înkarê qadek e."
Reyhan Yildirimê jî got ku baweriya wan ew e ku li Enqereyê komeleya wan dê valiheyeke mezin dagire.
Hunermendê NÇMê Genim jî di merasimê de axivî qala rêwqîtiya wan, ked û berdêlên ku dane kir. Genim got ku ev gav ji bo Enqereyiyan dê bibe gavek nû.
Piştî axaftinan konserek biçûk hat pêşkêşkirin.
