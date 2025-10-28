TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 28 Cotmeh 2025 08:41
 ~ Nûkirina Dawî: 28 Cotmeh 2025 08:54
1 xulek Xwendin

Komeleya Çand, Huner û Wêjeyê ya Anatoliayê vebû

Li Enqereyê bi beşdariya Hevserokên DEM Partiyê Tuncer Bakirhan û Tulay Hatimogullari komeleyeke nû vebû. Komeleya Çand, Huner û Wêjeyê ya Anatoliayê li ser bîra NÇMê (Navenda Çanda Mezopotamyayê) wê xebatên xwe bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Komeleya Çand, Huner û Wêjeyê ya Anatoliayê vebû
Vebûna Komeleya Çand, Huner û Wêjeyê ya Anatoliayê / Fotograf: Ajansa Mezopotamyayê

Avahiya komeleyê li Ataturk Bulvari ya Çankayaya Enqereya Tirkiyeyê ye. Roja 26ê mehê bi beşdariya endamên komeleyê, Hevserokên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê a Gelan(DEM Parti) Bakirhan, Hatimogullari û gelek kesên din merasima vekirina komeleyê li dar ket.

Rêvebera Komeleyê Rozerîn Baltaşê diyar kir ku ev komeleya wan dê bibe dengek nû û wan ev deng bi awayekî komînal derxistiye holê. Baltaş wisa dom kir:

"Ev ne tenê komele ye, di heman demê de nasnameyek e. Hebûna gel e. Huner ji bo kurdan di heman demê de rê û rêbaza berxwedanê ye. Di heman demê de li hemberî asîmîlasyon û înkarê qadek e."

Reyhan Yildirimê jî got ku baweriya wan ew e ku li Enqereyê komeleya wan dê valiheyeke mezin dagire.

Hunermendê NÇMê Genim jî di merasimê de axivî qala rêwqîtiya wan, ked û berdêlên ku dane kir. Genim got ku ev gav ji bo Enqereyiyan dê bibe gavek nû.

Piştî axaftinan konserek biçûk hat pêşkêşkirin.

(AY)

*Çavkanî: MA, Diyarname

