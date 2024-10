Komeleya 10ê Cotmehê bertek nîşanî CHPê da: Em tune hesibandin

Komeleya Aştiyê ya 10ê Cotmehê ji aliyê xizmên kesên ku di êrîşa 10ê Cotmeha 2015an de li Enqereyê ji aliyê DAIŞê ve pêk hat de mirin, hat ava kirin. Komeleyê ragihand ku ew ê beşdarî vekirina bîrdariya qetlîamê nebin.

Di daxuyaniya ku li ser hesabê medyaya civakî ya komeleyê hat dayîn de, hat diyarkirin ku Şaredariya Bajarê Mezin a Enqereyê û Rêxistina CHPê ya Bajarê Enqereyê malbat û hêzên demokrasî û kedê tune hesibandin e.

Di daxuyaniyê de weha hatiye gotin:

"Me bang kiribû ku em ê di 9ê Cotmeha 2024an de di saet 10:04an de bi malbat, komeleya xwe û bi raya giştî ya hestiyar re Bîrdariya Komkujiya 10ê Cotmehê vekin. Di vê qonaxê de Şaredariya Bajarê Mezin a Enqereyê û Rêxistina CHPê ya Enqereyê, çend saet pêş vekirina bernameyê komeleya me, malbatên me yên 10ê Cotmehê û hêzên ked û demokrasiyê yên ku ev 9 sal in bi me re têdikoşin tune hesibandin, bernameya me ya ku bi rojane me bi kedeke mezin amade kiribûn, betalkirin û em weke mêvan vexwendin bernameya xwe."

"Em vê ferzkirinê qebûl nakin û ji raya giştî re radigihînin ku em ê beşdarî merasîma vekirinê ya ku dê di 9ê Cotmehê de pêk were nebin. Tu çalakî û bernameyên ku bîr û rastiya 10ê Cotmehê tune dihesîbine, me temsîl nake.”