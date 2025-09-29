Komedyenlerden “Dayanışma ve Dönüşüm Mektubu”: Güvenli ve şiddetsiz sahneler istiyoruz

Türkiye’de ve yurtdışında Türkçe ve farklı dillerde stand-up yapan bir grup komedyen, “Dayanışma ve Dönüşüm Mektubu” yayımlayarak sahnelerde ve kulüplerde güvenli ortam talebinde bulundu.

28 Eylül 2025 tarihli mektupta, Komedyen Kadınlar İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen sanatçılar, cinsel taciz, fiziksel şiddet ve sınır ihlallerinin olmadığı kapsayıcı alanlar için çağrı yaptı.

Sanatçılar, stand-up ve komedi kulüplerinde şiddet ve tacize karşı etkili mekanizmaların kurulmasını, mağdurların beyanlarının esas alınmasını ve psikolojik destekten yoksun bırakılmamalarını istedi. Ayrıca sahnelerde görev alanların toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddetle mücadele eğitimleri almalarının zorunlu olması gerektiğini vurguladı.

“Nihai amacımız stand-up kültürünü herkesin desteğiyle büyütmek, bu alanı daha erişilebilir ve güvenli hale getirmektir. Gelin bunu hep birlikte yapalım!” denilen açıklama, yüzlerce komedyen tarafından imzalandı.

İmzacılar (Alfabetik sırayla):

Akın Aslan • Ali Fuat Ergüner • Ali Rıza Tanyeli • Alim Furkan Şermet • Alpay Erdem • Alpay Kaya • Anıl Çağatay • Anlatan Kadın • Arif Şengel • Aslı Akbay • Aysuda Dalğıç • Ayşegül Doğan • Ayşegül Frame • Ayşegül Usumu • Ayten Karadeniz • Aytaç Emet • Azat Bozkurt • Barış Balkır • Barış Kaya • Batur Özkan • Bayram Oğuz Güngör • Bejna Demir • Benay Serteser • Beril Soley • Berkan Aytekin • Berkan Karadede • Berkin Kırbıyık • Berk Karan • Berk Türkmani • Betül Ergin • Bilge Doğan • Canberk Erbaş • Caner Dağlı • Cansu Bilgebay • Cansu İrey • Cenk Tayat • Ceylan Ünal • Cem Rohat Bozan • Cem Ülergin • Cevdet Doğan • Cüneyt Nergiz • Çağla Alkan • Deniz Göktaş • Deniz Özturhan • Denizhan Haznedar • Derya Polat • Dilara Ekinci • Dilara Erdemir • Diyar Erdoğan • Doğan Tunçel • Doruk Kaparlar • Eda Kibar • Eda Özyurt • Ege Öztokat • Elif Ceren Akay • Elif Çorumlu • Elvan Öztürk • Emine Yıldırım • Emrah Kaman • Emre Aydın • Emre Günsal • Emre Öztürk • Emirhan Çalışkan • Engin Türkoğlu • Eren Şervan Aksoy • Erinç Yurtman • Erdi Demirbilek • Esra Kaya • Evren Güngör Yazıcı • Ezgi Gökdeniz • Fatih Bayrakçıl • Fehmi Özkan Ocak • Ferhan Yalçın • Fırat Aksal • Furkan Güner • Gizay Kaya • Gökçe “CheChe” Gürçay • Gözde Karakaya • Haluk İstanbullu • Hamdi Apalı • Hande Yögen • Hasan Karakuş • Hassan Oj • Helin Harmancı • Hidayet Tılı • Hüma Demirci • Hüseyin Genç • Ilgın Yeşim Eldeş • İrem Ekin • İsa Çulun • İsmail Nuri Bıçakçıgil • İsmail Türküsev • İstiklal Akarsu • Jan Scott Forman • Kadir Ceyhan • Karina Khuramshina • Kemal Durmuş • Lara Özlen • Leyla Ezgi Dinç • Melia Hazel Karagöz • Melisa Besnili • Merve Mingir • Merve Özcan • Merve Polat • Meriç Sobutay • Metin Saydıran • Mohammad Kachooee • Murat Şahin • Mustafa Sağır • Nebiye Arı • Neslihan Gürler • Nevzat Can Ünsal • Nihan Yılmaz • Nilüfer Yüce • Nilsu Yıldız Hazer • Oğuz Paşaoğlu • Oktay Kaya • Olvido Ayşe Akan • Onat Benli • Onur Pamukoğlu • Onur Sarıbaş • Orhun Timur • Ozan Altınbıçak • Ozan R. Kartal • Ozan Yılmaz • Özge Özel • Özlem Akbudak • Özer Uzun • Ömer Kırmızıaltın • Ömer Özdemir • Patricia Araza • Roni Batte • Salih Tıraş • Samet Karadeniz • Seçkin Yavaş • Seda Cabi • Seçil Çimenler • Selah Ucla • Selda Erkılıç • Sevim Kaya • Selim Şeker • Senem Kıraç • Serdar Nalçakar • Serkan Altuniğne • Şenan Deniz Hava • Şirin Ceren Avşar • Sinem Gürbüz • Soykan Soner • Soner Mert Uskan • Taha Ercoşkun • Timurhan Erçakır • Tülay Olçum • Turgut Can Mutlu • Umutcan Arslan • Utku Ergin • Ümmühan Özden • Yaprak Ünver • Yavuz Günal • Yiğit Ergül • Yusuf Tokmak • Yunus Emre Gündüz • Zafer Erbil • Zehra Aydoğan Polat • Zehra Ebrar Şahin.

(EMK)