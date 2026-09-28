TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 28.09.2026 15:47 28 Îlon 2026 15:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.09.2026 15:56 28 Îlon 2026 15:56
Xwendin Xwendin:  6 xulek

Komedyen Deniz Goktaş serbest bû

Komedyen Deniz Goktaş, ji ber gotinên xwe yên di nîşandana stand-upê de bi sê sûcên cuda dihat darizandin. Dozger ji bo her sê sûcan jî ceza xwest lê tevî vê yekê jî daxwaza tehliyeyê kir. Dadgehê biryara xwe eşkere kir û Goktaş serbest berda.

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Hikmet Adal

Hikmet Adal

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Komedyen Deniz Goktaş serbest bû
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Komedyen Deniz Goktaş bi tohmetên ku "heqaret li Serokkomar kiriye ", "kîn û dijminahî xistiye nava gel" û "pesnê sûc û sûcdar daye" dihat darizandin. Goktaş îro cara yekem derket pêşberî dadger. Di danişîna yekem de ji bo Goktaş biryara cezakirin û tahliyekirinê hat dayîn.

Danişîn li 14emîn Dadgeha Cezê û Esliyeyê ya Stenbolê pêk hat. Goktaş ji Girtîgeha Karatepeyê ya Çorlûyê ku li wê girtî bû anîn danişînê.

Deniz Goktaş hat girtin
Deniz Goktaş hat girtin
3 Tîrmeh 2026

Diviyabû danişîn saet di 10.00an de dest pê bikira lê  saet di 11.20an de dest pê kir.

Beriya danişînê, qada li hemberî Edliyeya Stenbolê û deriyên edliyeyê hatin girtin. Tenê rê li ber ketina parêzeran, kesên ku doza wan heye û yên ku dê daxwaznameyê bidin hat vekirin.

Qatê ku salona dadgehê lê ye bi bariyeran hat dorpêçkirin û li pişt bariyeran polîsên hêzên taybet hatin bicîhkirin. Tenê parêzer, parlamenter û rojnameger ketin salonê.

Piştî ku di navbera kesên ku dixwestin bikevin salonê û berpirsiyaran de nîqaş derket, dadgehê salona li beramber vekir û derfet da ku danişîn bi rêya Sîstema Deng û Dîmenî (SEGBİS) bê şopandin.

Di îddîanameyê de ji bo Goktaş ji sê sûcan bi giştî ji 2 sal û 2 mehan heta 9 sal û 8 mehan cezayê girtîgehê tê xwestin.

“88 roj in ez di hicreyê de me”

Goktaş piştî tespîtkirina nasnamyê û kurteya îdîanameyê, dest bi parastina xwe kir û diyar kir ku ew ji 3’ê Tîrmehê ve girtî ye:

“Ez 88 roj in di Girtîgeha Karatepeyê ya Çorlûyê de ku di nav raya giştî de wekî girtîgeha tîpa bîrê/ tê nasîn, girtî me. Ji 3'yê Tîrmehê heta îro rojen min di vê girtîgehê de bêyî dîtina rojê, bêyî hevdîtina bi ti girtî an jî mehkûmekî re derbas bûn. Min tenê hefteyê 10 deqîqe karî bi malbata xwe re biaxivim.

Ez ji ber çar hevokên ku di nîşandana xwe de bikar anîne 88 roj in girtî me. Wek komedyenek, dîtina bandora hevokên min şanazî ye, lê ji bo azadiya derbirînê ya li Tirkiyeyê metirsîdar e. Bi vê re min dît ku min karê xwe ji tiştê ku min gumankirî zêdetir bi bandor kiriye.”

“Min heman henek 197 caran kirin, ti kesî giliyê min nekir”

Goktaş destnîşan kir ku henekên di dozê de hatine sûcdarkirin, wî li bajarên cuda yên Tirkiyeyê gelek caran kirine û weha got:

“Min henekên ku bûne mijara sûcdarkirinê 197 caran li her derê Tirkiyeyê kirin. Zêdetirî 100 hezar kesî temaşeyî nîşandanan kir. Ti kesî ew wek mijara giliyê nedît û gilî nekir. Tenê giliya wan ew bû ku bilêt ji nîşandanan re nedihatin dîtin.”

Goktaş diyar kir ku nîşandana xwe ya yekem di Çiriya Pêşîn a 2023an de çêkiriye û heta ku di Tîrmeha 2026an de hat girtin nîşandanên xwe berdewam kirine û wiha got ku pirsgirêk piştî belavkirina nîşandanê li ser YouTube'ê dest pê kirine.

“Destpêk û dawiya henekan birîn û parve kirin”

Goktaş anî ziman ku piştî ku nîşandana “Oludeniz” li ser YouTube’ê hate weşandin, li ser medyaya civakî li dijî wî kampanyayek hat birêvebirin:

“Heta ku min nîşandan li ser YouTube’ê belav kir ti pirsgirêk tune bû. Piştî ku hat belavkirin ez bûm armanca trolan. Trollê bi navê Şamil Tayyar ji min re got 'pirtûk nexwendiye', got 'beredayî'. Çênebû, wî bandora ku dixwest çênedikir. Piştre wan dest pê kir ku destpêk û dawiya henekên min bibirin û di heman demê de parve bikin. Ji CİMERê gilî kirin. Ji hebûna vê nîşandanê aciz bûn. Bi temamî derbasî êrişeke kesane bûn. Dest bi nûçeyên derewîn kirin.”

Goktaş anî ziman ku piraniya 185 giliyên CİMER’ê yên di dosyaya dozê de, ne rasterast piştî belavkirina nîşandanê, lê piştî parvekirinên medyaya civakî hatine kirin.

“Polîs ji min re got ‘tu gêjî, tu çima vegeriya Tirkiyeyê?’”

Goktaş diyar kir ku piştî hînbûna lêpirsînê ji derveyî welat vegeriya ye Tirkiyeyê û li dijî girtina xwe ya bi gumanbariya revînê derket.

Goktaş anî ziman ku li derveyî welat jî nîşandan çêkirine û derfeta wî hebû ku li wir bimîne, tevî vê yekê piştî ku bi lêpirsînê hesiya hatiye Tirkiyeyê. Di parastina xwe de got: “Polîs ji min re got ‘tu gêjî, tu çima vegeriya Tirkiyeyê?’ Ez xemgîn bûm ku polîs jî dixwest ez ji Tirkiyeyê biçim.”

Goktaş destnîşan kir ku delîla bingehîn a derbarê wî de vîdeoya nîşandanê ye ku jixwe li ser înternetê belav bûye û li dijî gumanberiya reşkirina delîlan jî derket.

Goktaş diyar kir ku di pêvajoya girtinê de pêşî ji hin sûcdariyan biryara tahliyekirinê ji bo wî derketiye, piştre bi sûcdariyên nû ji nû ve hat girtin û wiha got ku di heyameke kurt de bi biryara girtinê ya ji bo sê sûcên cuda re rû bi rû maye.

“Min fehm nekir ka çima hevdîtina min û Kiliçdaroglu çêkirin”

Goktaş di parastina xwe de behsa hevdîna xwe û Kemal Kiliçdarogluyê ku bi biryara dadgehê bo Serokatiya Giştî ya CHPê hatibû tayînkirin jî kir:

“Gava destên min bi kelepçe bûn, gava bi daxwaza girtinê sewqî dadgehê hatibûm kirin, çima ez bi serokê partiyekê re, bi Kemal Kılıçdaroglu re rûbirû kirim? Ez hîn jî nikarim wateyê bidimê.”

“Gotina ‘dîktator’ ne heqaret e”

Goktaş got ku gotina wî ya "dîktatorê şermok" a derbarê Serokkomar Recep Tayyip Erdogan de divê di çarçoveya mîzaha polîtîk de bê nirxandin:

“Heke mîzaha polîtîk ne qedexe be, divê henekên min di çarçoveya azadiya derbirînê de bê nirxandin. Ez difikirim ku 'dîktatorê şermok' henekeya derbasdar e.”

Goktaş parast ku gotina "dîktator" bi tenê ne heqaret e û diyar kir ku Serokkomar di heman demê de Serokê Giştî ê AKPê ye û wek aktorê siyasî ku gelek sal in welat birêve dibe divê ji rexne û mîzaha hişk re vekirî be:

“Gotina dîktator ne heqaret e. Bi nav kirineke siyasî ye. Hunermendekî din dikare di hilberîna xwe de bibêje 'otokrat', komedyenek dikare li gorî heneka xwe bibêje 'dîktator'. Ji mîmarî û avahiya ku metin û hunermend ava dike re peyvên hatine hilbijartin dikarin biguherin.”

Dadger: “Saetek û nîve tu diaxife”

Parastina Goktaş demek dirêj berdewam kir.

Li ser ku dadger got, "Saetek û nîve tu diaxife, êdî bi dawî bike. Goktaş wiha bertek nîşan da: "Ez 88 roj in di hicreyê de me, bêguman ez ê biaxivim."

Goktaş diyar kir ku ew sûcdariyan qebûl nake û daxwaza beraat û tahliyekirina xwe kir. Piştî ku parastina xwe temam kir, kesên di salonê de demek dirêj çepik ji Goktaş re lêxistin.

Piştre parêzeran gotinên xwe kirin.

Dozger ji bo her sê sûcan ceza xwest

Piştî gotinên parêzeran, dozgerê danişînê nêrîna xwe ya derbarê mijarê de eşkere kir.

Dozger daxwaz kir ku Goktaş bi tohmetên ku "heqaret li Serokkomar kiriye ", "kîn û dijminahî xistiye nava gel" û "pesnê sûc û sûcdar daye" were cezakirin.

Her weha Dozger him ceza xwest û him jî xwest Goktaş bê tehliyekirin.

Dadgehê piştî nêrînê saetek navber da danişînê. Dadgehê ji ber heqareta li Serokkomar 11 meh û 20 roj, ji ber piçûkxistina nirxên olî jî 7 meh û 15 roj cezayê girtîgehê da Goktaş. Ji sûcê pesindana sûc û sûcdaran de jî biryara beraatê da.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Deniz Göktaş
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber...

bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayımlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Rojnameger Pinar Gayipa ku 7,5 meh in girtî bû, di danişîna yekem de hat berdan
14 Îlon 2026
Rojnameger Pinar Gayipa ku 7,5 meh in girtî bû, di danişîna yekem de hat berdan
Tevî biryara xwe fesixkirinê ya PKKê hêceta taloqkirina tehliyeya Yildirim: “Dibe ku bi rêxistinê re têkiliya xwe bidomîne”
7 Îlon 2026
Tevî biryara xwe fesixkirinê ya PKKê hêceta taloqkirina tehliyeya Yildirim: “Dibe ku bi rêxistinê re têkiliya xwe bidomîne”
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
25 Tebax 2026
Ji DMMEyê ji bo Kavala biryara xwe ya duyemîn da: “Divê demildest serbest bê berdan”
Cemre Nayir di danişîna yekem de bi şertê kontrola edlî serbest bû
2 Hezîran 2026
Cemre Nayir di danişîna yekem de bi şertê kontrola edlî serbest bû
Hewldana 78an: Divê Taksîm bi qanûnî bibe Qada 1ê Gulanê
28 Nîsan 2026
Hewldana 78an: Divê Taksîm bi qanûnî bibe Qada 1ê Gulanê
Biçe serûpelê