TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 12.10.2026 09:52 12 Cotmeh 2026 09:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.10.2026 10:01 12 Cotmeh 2026 10:01
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Komaleya Xwendekaran a Çand û Hunerê ya Arînê vebû

"Li Arînê, dê dersên muzîkê yên li ser amûrên wekî tembûr, gîtar û piyanoyê, her wiha dê kursên zimanê Kurdî û Îngilîzî bên dayîn. Wê atolyeyên perwerdehiyê yên li ser jîneolojî, felsefeyê, dîrokê û werzîşê werin lidarxistin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Komaleya Xwendekaran a Çand û Hunerê ya Arînê vebû
Fotograf: Aren Yıldırım / bianet
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li navçeya Fatîhê ya Stenbolê, Komaleya Xwendekaran a Çand û Hunerê ya Arîn hate vekirin. Komaleya Xwendekaran a Çand û Hunerê ya Arîn, li ser mijarên çand û hûnerê dersan bide.

Gelek ciwan bi cil û bergên xwe yên Kurdî beşdarî merasîma vekirinê bûn. Her weha ciwanan bi gerandina govendê vekirina komaleyê pîroz kirin.

Endamê komaleyê Mehmet Yîgît daxuyaniya vekirinê xwend û wiha got:

Zanîngeh divê bi rêya mîrateya xwe ya dîrokî rola xwe ya civakî bi cih bînin, îro hewl tê dayîn ku bi talîmatên fermî xwendekaran bixin bin kontrolê û zextan wan bikin. Me bi hev re dest bi vê rêwîtiya dijwar kir û em ê bi hev re jî berdewam bikin. Li Arînê, dê dersên muzîkê yên li ser amûrên wekî tembûr, gîtar û piyanoyê, her wiha dê kursên zimanê Kurdî û Îngilîzî bên dayîn. Dê atolyeyên perwerdehiyê yên li ser jîneolojî, felsefeyê, dîrokê û werzîşê werin lidarxistin."

Her weha bi hevkariya komînalîteyê xwendekar dê bi xebata kolektîf û projeyên mezin ava bikin. Komînên me dikarin bi salan bidomin. Wê hemû xwendekar karibin bi awayekî azad beşdarî hemû çalakiyên me bibin. Îro, em bi hev re di vê rêwîtiya hezar gavî de gaveke nû diavêjin. Ev dê bibe cihê ku tê de hewldanên me dibin hêvî û hêviyên me dibin siberoj. Em ê bi hev re bimeşin; em ê bi hev re bi ser bikevin.”

Bername bi dengê hunermend Şahê Bedo û gerandina govendê bi dawî bû.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
zanîngeh xwendekarên zanîngehê kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê