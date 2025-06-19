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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 09:05
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 09:07
2 dk Okuma

Koma Wetan’ın efsane eseri “Cahiltî Venagere” caz yorumu ile yeniden hayat buldu

Ezîzê Îsko’nun sözlerini yazdığı, Kerem Gerdenzerî’nin bestelediği şarkı; bu kez Mehmet Atlı’nın etkileyici vokaliyle, çağdaş caz altyapısıyla yeniden yorumlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Koma Wetan’ın efsane eseri “Cahiltî Venagere” caz yorumu ile yeniden hayat buldu

Kürt müziğinin unutulmaz topluluklarından Koma Wetan’ın hafızalara kazınan eseri “Cahiltî Venagere”, yıllar sonra caz tınılarıyla yeniden dinleyiciyle buluştu.

Ezîzê Îsko’nun sözlerini yazdığı, Kerem Gerdenzerî’nin bestelediği şarkı; bu kez Mehmet Atlı’nın etkileyici vokaliyle, çağdaş caz altyapısıyla yeniden yorumlandı.

9 Haziran 2025’te tüm dijital müzik platformlarında yayımlanan çalışma, hem geleneksel Kürt halk müziğine duyulan derin saygıyı hem de türler arası etkileşimin sunduğu yaratıcılığı yansıtıyor. Proje, sadece bir yeniden düzenleme değil, aynı zamanda müziğin kültürler ve coğrafyalar arasında nasıl bir köprü kurabileceğinin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.

Cazın özgürleştirici ruhuyla Kürt müziğinin anlatı gücünü buluşturan bu özel yorum, dinleyiciyi derin bir duygusal ve estetik yolculuğa davet ediyor. Koma Wetan’ın mirasını selamlayan bu yorum, bir dönemin müzikal hafızasına saygı duruşu niteliği taşırken, yeni kuşak müzikseverlere de taze bir yorum sunuyor.

Projenin vokalini üstlenen Mehmet Atlı’ya, gitarist Mehmet Bekalp, piyano sanatçısı Jochen Pfister, bas gitarda ve aranjmanda Marco Kuehnl, davulda Stefan Seegel ve saksafonda Norbert Emminger eşlik etti. Kayıtlar Almanya’nın Nürnberg kentindeki Tonstudio Katzer’de alınırken, mix ve mastering işlemleri İzmir’deki Stüdyo Mimoza’da gerçekleştirildi.

Görsel tasarımı Uygar Bingölbali tarafından hazırlanan çalışma, hem müzikal hem de estetik bütünlüğüyle dikkat çekiyor. “Cahiltî Venagere”, kültürel köklerle çağdaş yorumun nasıl dengede tutulabileceğine dair önemli bir örnek olarak müzik dünyasında yerini alıyor.

Dinleme: https://distrokid.com/hyperfollow/mehmetatl/cahilt-venagere
 YouTube: https://youtu.be/PaNi6aWHlrY
 Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Atlı
 X (Twitter): https://x.com/mehmetatlimusic
 Instagram: https://www.instagram.com/mehmetatli_official

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet atlı Kürtçe müzik
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