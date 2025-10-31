ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 14:11
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 14:24
1 dk Okuma

Koma Amed’in Van konseri 22 Kasım’da

Van, uzun bir aradan sonra Kürt müziğinin öne çıkan grubu Koma Amed’i ağırlamaya hazırlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Koma Amed’in Van konseri 22 Kasım’da

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da verdikleri konserle 30 yıl sonra binlerce kişiye seslenen Koma Amed, şimdi Van'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Grubun kurucu üyelerinden Serhat Çarnewa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Niha dora Wanê ye, gelê me ye Wanê hûn amade ne gelo?” diyerek “Şimdi sıra Van’da, Van halkı hazır mısınız?” mesajını paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede yayılırken Koma Amed’in Van konseri için resmi izinlerin çıktığı öğrenildi.

*Şimdi sıra Van’da, Van halkı hazır mısınız?
14 Ekim 2025

22 Kasım Cumartesi, saat 17.30’da düzenlenecek konserin adresi tarihi Van Kalesi’nin yanında bulunan Newroz Alanı olarak belirlendi. İpekyolu, Tuşba ve Edremit Belediyeleri tarafından ortak şekilde düzenlenecek konsere çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

(NÖ)

