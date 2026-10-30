Koma Amed’in kurucu üyelerinden Birkan Çelik, Qers’in Selim ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çelik, yarın memleketi Qers’in Selim ilçesine bağlı Basköy köyünde toprağa verildi.

MA'daki haber göre, 1990’lı yıllarda kurulan Koma Amed grubunun kurucu üyelerinden Birkan Çelik, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çelik’in cenazesi, memleketi Kars’ın Selim ilçesine bağlı Basköy köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Koma Amed'in kurucu üyelerinden Birkan Çelik defnedildi. Defin işlemleri ardından kitle taziyenin kurulduğu alana geçti. Çelik'in ailesi ve sevenleri taziyeleri köyde kabul edecek.

Birkan Çelik kimdir?

(EMK)