ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 10:10
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 10:16
1 dk Okuma

Koma Amed’in Diyarbakır konserinin tarihi değişti

“Grup üyelerinin elinde olmayan nedenlerden kaynaklı konserin tarihi, 25 Ekim Cumartesi olarak değiştirildi.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Koma Amed’in Diyarbakır konserinin tarihi değişti
Fotoğraf: Ferhat Buğday

Koma Amed’in Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde 1 Kasım’da Diyarbakır’da düzenleyeceği konserin tarihinde değişikliğe gidildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, grup üyelerinin elinde olmayan nedenlerden dolayı konserin tarihi, 25 Ekim Cumartesi gününe alındı.

Konser, saat 19.00’da Newroz Park’ta ücretsiz olarak düzenlenecek.

Koma Amed hakkında

1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulan Kürt folk müzik grubu.

Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya’nın bir araya gelmesiyle birlikte grubun temelleri atıldı.

İlk albümleri olan Kulîlka Azadî 1990’da yayınlandı.

Şarkılarını kayıt edecek stüdyo bulmakta zorluk çektikleri için Kürtçe müzik yapan Koma Mezrabotan, Koma Çiya, Vengê Sodirî, Koma Rojhilat, Koma Dengê Azadî, Koma Rewşen, Koma Gulen Xerzan, Mizgîna Sor, Koma Azad, Agire Jîyan gibi aynı dönemde öne çıkan gruplarla aynı kayıt stüdyosunu paylaşıyor; aynı aranjör ve kayıt müzisyenleri ile çalışıyorlardı.

1997’de yayınladıkları Dergûş albümünden sonra grubun bazı üyeleri siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya iltica etmek zorunda kalmış ve grup dağılmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
koma amed diyarbakır büyükşehir belediyesi kayapınar belediyesi Kürtçe müzik etkinlikler konser Diyarbakır
ilgili haberler
Koma Amed konseri 1 Kasım’da Diyarbakır’da
22 Eylül 2025
/haber/koma-amed-konseri-1-kasimda-diyarbakirda-311748
Koma Amed, 30 yılın ardından Diyarbakır’da konser verecek
24 Temmuz 2025
/haber/koma-amed-30-yilin-ardindan-diyarbakirda-konser-verecek-309764
Koma Amed, 27 yıl aradan sonra Paris'te konser verdi
3 Haziran 2024
/haber/koma-amed-27-yil-aradan-sonra-paris-te-konser-verdi-296060
Kürt müziği 2023: "Nazdar Nazdar", Koma Amed, Şivan Perwer, Kürt kadın sanatçılar
25 Aralık 2023
/haber/kurt-muzigi-2023-nazdar-nazdar-koma-amed-sivan-perwer-kurt-kadin-sanatcilar-289719
Koma Amed yeniden bir araya geldi
2 Şubat 2023
/haber/koma-amed-yeniden-bir-araya-geldi-273633
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Koma Amed konseri 1 Kasım’da Diyarbakır’da
22 Eylül 2025
/haber/koma-amed-konseri-1-kasimda-diyarbakirda-311748
Koma Amed, 30 yılın ardından Diyarbakır’da konser verecek
24 Temmuz 2025
/haber/koma-amed-30-yilin-ardindan-diyarbakirda-konser-verecek-309764
Koma Amed, 27 yıl aradan sonra Paris'te konser verdi
3 Haziran 2024
/haber/koma-amed-27-yil-aradan-sonra-paris-te-konser-verdi-296060
Kürt müziği 2023: "Nazdar Nazdar", Koma Amed, Şivan Perwer, Kürt kadın sanatçılar
25 Aralık 2023
/haber/kurt-muzigi-2023-nazdar-nazdar-koma-amed-sivan-perwer-kurt-kadin-sanatcilar-289719
Koma Amed yeniden bir araya geldi
2 Şubat 2023
/haber/koma-amed-yeniden-bir-araya-geldi-273633
Sayfa Başına Git