Koma Amed’in Diyarbakır konserinin tarihi değişti

Koma Amed’in Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde 1 Kasım’da Diyarbakır’da düzenleyeceği konserin tarihinde değişikliğe gidildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, grup üyelerinin elinde olmayan nedenlerden dolayı konserin tarihi, 25 Ekim Cumartesi gününe alındı.
Konser, saat 19.00’da Newroz Park’ta ücretsiz olarak düzenlenecek.
Koma Amed hakkında
1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulan Kürt folk müzik grubu.
Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya’nın bir araya gelmesiyle birlikte grubun temelleri atıldı.
İlk albümleri olan Kulîlka Azadî 1990’da yayınlandı.
Şarkılarını kayıt edecek stüdyo bulmakta zorluk çektikleri için Kürtçe müzik yapan Koma Mezrabotan, Koma Çiya, Vengê Sodirî, Koma Rojhilat, Koma Dengê Azadî, Koma Rewşen, Koma Gulen Xerzan, Mizgîna Sor, Koma Azad, Agire Jîyan gibi aynı dönemde öne çıkan gruplarla aynı kayıt stüdyosunu paylaşıyor; aynı aranjör ve kayıt müzisyenleri ile çalışıyorlardı.
1997’de yayınladıkları Dergûş albümünden sonra grubun bazı üyeleri siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya iltica etmek zorunda kalmış ve grup dağılmıştı. (TY)