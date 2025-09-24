Koma Amed’in Diyarbakır konserinin tarihi değişti

Koma Amed’in Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde 1 Kasım’da Diyarbakır’da düzenleyeceği konserin tarihinde değişikliğe gidildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, grup üyelerinin elinde olmayan nedenlerden dolayı konserin tarihi, 25 Ekim Cumartesi gününe alındı.

Konser, saat 19.00’da Newroz Park’ta ücretsiz olarak düzenlenecek.