Koma Amed ku di salên 1990î de bi gotinên xwe yên siyasî, şêwaza muzîka resen û awazên xwe yên pirrengî bûbû dengê nifşekî, piştî gelek salên sirgûn, qedexe û zextan, xwe amade dike ku bigihîje hezkiriyên xwe.
Koma Amed wê di 20ê Kanûna Pêşiyê de li Stenbolê konsere bide.
Konser wê li Navenda Pêşandanê a Yahya Kemal Beyatli were li dar xistin. Firotina bilêtên konserê duh dest pê kir.
Di demeke kurt de bilêtên balkonê yên konsere qedîyan.
Bihayên bilêtên din ên konserê wiha ne:
Bloka C-D-E-F-V: 2500 TL, pêşiya sehneyê (li ser pêyan): 2000 TL, Bloka A-B-G-H: 1500 TL.
Komê herî dawî di 25ê Cotmeha 2025an de li Amedê konserteke mezin da ku 500 hezar kes beşdar bûn.
Derbarê Koma Amed de
Kom, sala 1988an ji aliyê xwendekarên Fakulteyên Tipê yên Zanîngehên Enqere û Hacettepeyê ve hat damezrandin.
Di nav endamên destpêkê yên komê de Evdilmelîk Şêxbekir, Gulşen Çetîn, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikrî Kutlay, Mustafa Kart û Ahmet Kaya hebûn.
Albuma yekem sala 1990î bi navê "Kulîlka Azadî" derket û dengekî mezin veda.
Yek ji endamên destpêkê yên komê Evdilmelîk Şêxbekir, ji bo avakirina Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) jî kedeke mezin da.
Evdilmelîk Şêxbekir, Îlona 1991ê tevlî refên PKKyê bû û sala 1992yan jiyana xwe ji dest da.
Komê paşê bi beşdariya gelek hunermendên din xebatên xwe domand lê hinek endamên komê piştî albuma "Dergûş" a sala 1997an ji ber sedemên siyasî neçar man ku penaberî welatên Ewropayê bibin.
Albumên komê:
- Kulîlka Azadî (1990)
- Agir û Mirov (1995)
- Dergûş (1997-98)
