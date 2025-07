Koma Amed piştî 30 salan wê li Amedê konsertek bide

Koma Amed dê di Cotmehê de piştî 30 salan cara yekem li Amed konsertek bide.

Endamê Koma Amed Memo Gul li ser hesabê xwe yê Xê ji bo konsertê weha got:

"Em wekî Koma Amed, piştî 30 salan îsal di meha Cotmehê de em ê li Amedê konsertek bidin û ji bo vê em gelek bi kelecan in. Me ji niha ve dest bi amadekariyan kiriye û me xwest ku em mizgîniyê bidin we jî."

Koma Amed olarak 30 yil aradan sonra bu yil Ekim ayinda AMED de konser vermenin heyecanini yasiyoruz.

Simdiden hazirliklara basladik,sizlere de müjdeyi verelim dedik✌️✌️#komaamed #amedkonser pic.twitter.com/V53zWIOSuB — Memo Gül (@memo_gul) July 23, 2025

Dîrok û roja konsertê dê di hefteyên pêş de werin aşkerekirin.

(AY)