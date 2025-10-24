Koma Amed piştî 30 salan li Amedê ye

Koma Amed piştî 30 salan, îro bi coş û heyecanê vegeriya Amedê. Ev vegera dîrokî ji bo konsera taybet a ku piştî 30 salan li Qada Newrozê dê bê lidarxistin.
Hevşaredarên Amedê, sazî û gelek welatiyan li balefirgeha Amedê pêşwazî li komê kirin.
Di pêşwaziyê de, Hevşaredarên Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak û Dogan Hatun, Hevşaredarên Peyasa Amedê Bêrîvan Gulşen Sîncar û Cengîz Dundar, endamên Ma Music, endamên Komeleya Dîcle ya Çand û Hunerê, endamên Meclisa Şaredariyê, saziyên civakî û gelek hemwelatî amade bûn.
Endamên Koma Amed bi coş û spasdariyê pêşwazî qebûl kirin û behsa konsera ku piştî 30 salan dê bê li darxistin kirin. Endamên komê gotin: “Ev ne tenê konserek e, ev pîrozbahiyeke 30 salî ye ku em bi hev re dixwazin vê coşa xwe parve bikin.”
Dîroka konsera Koma Amed guherî
Bang
Endamên Koma Amedê bang kir û got: “Em hemû gelê me vexwendînin konserê ku em bi hev re tevlî vê coşa dîrokî bibin. Werin, em bi hev re stranên me yên azadiyê bibêjin!”
Ji bo konserê veguhestin belaş e
Her weha Şaredariya Bajarê Amedê ji bo çûna konsera Koma Amed daxuyanî daye. Şaredariyê destnîşan kir û got:
"Veguhestina Belaş ji bo Konsera Koma Amed Şaredariya me ya Bajarê Mezin dê ji bo konsera Koma Amed, ku dê roja Şemiyê, 25ê Cotmehê saet 6:00ê êvarê li Qada Newrozê were lidarxistin, veguhestina belaş pêk bîne. Em her kesî vedixwînin konserê."
