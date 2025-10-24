TÜRKÇE ENGLISH
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 24 Cotmeh 2025 07:59
 ~ Nûkirina Dawî: 24 Cotmeh 2025 08:19
2 xulek Xwendin

Koma Amed piştî 30 salan li Amedê ye

Endamên Koma Amedê bang kir û got: “Em hemû gelê me vexwendînin konserê ku em bi hev re tevlî vê coşa dîrokî bibin. Werin, em bi hev re stranên me yên azadiyê bibêjin!”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Koma Amed piştî 30 salan, îro bi coş û heyecanê vegeriya Amedê. Ev vegera dîrokî ji bo konsera taybet a ku piştî 30 salan li Qada Newrozê dê bê lidarxistin.

Hevşaredarên Amedê, sazî û gelek welatiyan li balefirgeha Amedê pêşwazî li komê kirin.

Di pêşwaziyê de, Hevşaredarên Bajarê Mezin a Amedê Serra Bucak û Dogan Hatun, Hevşaredarên Peyasa Amedê Bêrîvan Gulşen Sîncar û Cengîz Dundar, endamên Ma Music, endamên Komeleya Dîcle ya Çand û Hunerê, endamên Meclisa Şaredariyê, saziyên civakî û gelek hemwelatî amade bûn.

Endamên Koma Amed bi coş û spasdariyê pêşwazî qebûl kirin û behsa konsera ku piştî 30 salan dê bê li darxistin kirin. Endamên komê gotin: “Ev ne tenê konserek e, ev pîrozbahiyeke 30 salî ye ku em bi hev re dixwazin vê coşa xwe parve bikin.”

Dîroka konsera Koma Amed guherî
24 Îlon 2025

Bang

Endamên Koma Amedê bang kir û got: “Em hemû gelê me vexwendînin konserê ku em bi hev re tevlî vê coşa dîrokî bibin. Werin, em bi hev re stranên me yên azadiyê bibêjin!”

Ji bo konserê veguhestin belaş e

Her weha Şaredariya Bajarê Amedê ji bo çûna konsera Koma Amed daxuyanî daye. Şaredariyê destnîşan kir û got:

"Veguhestina Belaş ji bo Konsera Koma Amed Şaredariya me ya Bajarê Mezin dê ji bo konsera Koma Amed, ku dê roja Şemiyê, 25ê Cotmehê saet 6:00ê êvarê li Qada Newrozê were lidarxistin, veguhestina belaş pêk bîne. Em her kesî vedixwînin konserê."

(AY)

*Çavkanî: Diyarname

koma amed konser
