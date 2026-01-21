Koma Amed konserini iptal etti: Rojava’ya saldırı varken sahne almak mümkün değil

Kürt müzik grubu Koma Amed, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılar nedeniyle Ankara’da gerçekleştirmeyi planladığı konseri iptal ettiğini duyurdu.

Grup, 30 Ocak’ta yapılması planlanan konserin iptal kararını sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı. Açıklamada, Rojava’ya dönük saldırıların sürdüğü bir süreçte sahne almanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm

Koma Amed, dinleyicilerine hitaben yaptığı açıklamada zor ve olağanüstü bir dönemden geçildiğine dikkat çekti.

Açıklama şöyle:

"Sevgili Koma Amed dinleyicileri maalesef bir iptal haberini daha üzüntüyle paylaşmak zorundayız. Yine zor ve olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Acımız ve her şeye rağmen kaybetmediğimiz umudumuz iç içe. Dünyanın en kirli yüzleri Kürtlerin dört bir parçadaki eşsiz mücadelesine sırtını dönse de bizim kalbimiz onlarla atıyor. Şarkılarımız bazen acıların ifadesidir, bazen umudun, bzaen direnişin coşkunun... Bazen de şarkılar dile gelmez doğru zamanda doğru yerde yeniden söylenmek için susar! Bu bir vazgeçiş değil umudu ve mücadeleyi büyütmek için dikkat kesilmektir! Büyük bir kucaklaşmayla buluştuk. Engelleri aşacak, umudumuzu ve heyecanımızı büyüterek Newroz ateşiyle yeniden buluşacağız."

Koma Amed hakkında 1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulan Kürt folk müzik grubu. Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya’nın bir araya gelmesiyle birlikte grubun temelleri atıldı. İlk albümleri olan Kulîlka Azadî 1990’da yayınlandı. Şarkılarını kayıt edecek stüdyo bulmakta zorluk çektikleri için Kürtçe müzik yapan Koma Mezrabotan, Koma Çiya, Vengê Sodirî, Koma Rojhilat, Koma Dengê Azadî, Koma Rewşen, Koma Gulen Xerzan, Mizgîna Sor, Koma Azad, Agire Jîyan gibi aynı dönemde öne çıkan gruplarla aynı kayıt stüdyosunu paylaşıyor; aynı aranjör ve kayıt müzisyenleri ile çalışıyorlardı. 1997’de yayınladıkları Dergûş albümünden sonra grubun bazı üyeleri siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya iltica etmek zorunda kalmış ve grup dağılmıştı

