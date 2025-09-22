Koma Amed konseri 1 Kasım’da Diyarbakır’da

1990’lı yılların Kürtçe müziğine damgasını vuran ve özellikle Kürtçe müziği modern bir şekilde yorumlamasıyla üniversiteli gençler arasında popülerlik kazanan Koma Amed, 30 yıl sonra sahne alıyor.

Grup üyesi Memo Gül, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamayla, ücretsiz olan konserin tarihini 1 Kasım 2025 olarak duyurdu.

Diyarbakır Newroz Parkı alanında düzenlenecek konser ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak da şöyle dedi:

“01.11.2025 Cumartesi günü Amed Newroz parkı alanında düzenleyeceğimiz eşsiz Koma Amed konserine Amed ve çevre kentlerimizden tüm müzikseverleri davet ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan konsere Koma Amed’i takip etmekten hiç vazgeçmeyen eski ve yeni kuşak tüm hayranlarını bekliyoruz!”