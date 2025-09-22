ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2025 17:20
2 dk Okuma

Koma Amed konseri 1 Kasım’da Diyarbakır’da

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek konser, Newroz Parkı’nda gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Koma Amed konseri 1 Kasım’da Diyarbakır’da
Fotoğraf: Grup üyelerinden Memo Gül'ün X hesabı

1990’lı yılların Kürtçe müziğine damgasını vuran ve özellikle Kürtçe müziği modern bir şekilde yorumlamasıyla üniversiteli gençler arasında popülerlik kazanan Koma Amed, 30 yıl sonra sahne alıyor.

Grup üyesi Memo Gül, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamayla, ücretsiz olan konserin tarihini 1 Kasım 2025 olarak duyurdu.

Diyarbakır Newroz Parkı alanında düzenlenecek konser ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak da şöyle dedi:

“01.11.2025 Cumartesi günü Amed Newroz parkı alanında düzenleyeceğimiz eşsiz Koma Amed konserine Amed ve çevre kentlerimizden tüm müzikseverleri davet ediyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan konsere Koma Amed’i takip etmekten hiç vazgeçmeyen eski ve yeni kuşak tüm hayranlarını bekliyoruz!”

Koma Amed hakkında

1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulan Kürt folk müzik grubu.

Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya’nın bir araya gelmesiyle birlikte grubun temelleri atıldı.

İlk albümleri olan Kulîlka Azadî 1990’da yayınlandı.

Şarkılarını kayıt edecek stüdyo bulmakta zorluk çektikleri için Kürtçe müzik yapan Koma Mezrabotan, Koma Çiya, Vengê Sodirî, Koma Rojhilat, Koma Dengê Azadî, Koma Rewşen, Koma Gulen Xerzan, Mizgîna Sor, Koma Azad, Agire Jîyan gibi aynı dönemde öne çıkan gruplarla aynı kayıt stüdyosunu paylaşıyor; aynı aranjör ve kayıt müzisyenleri ile çalışıyorlardı.

1997’de yayınladıkları Dergûş albümünden sonra grubun bazı üyeleri siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya iltica etmek zorunda kalmış ve grup dağılmıştı. (TY)

koma amed Diyarbakır diyarbakır büyükşehir belediyesi konser etkinlik takvimi
