Koma Amed di 22ê Mijdarê de wê Wanê konserê bide

Koma Amed ku di salên 1990î de bi gotinên xwe yên siyasî, şêwaza muzîka resen û awazên xwe yên pirrengî bûbû dengê nifşekî, piştî gelek salên sirgûn, qedexe û zextan, xwe amade dike ku bigihîje hezkiriyên xwe. Piştî konsera li Amedê Koma Amed dê 22ê Mijdarê de li Wanê jî piştî 30 salan konsera xwe ya yekem bide.
Serhat Çarnewa, yek ji endamên damezrîner ên komê ye ku li ser hesabê xwe yê medyaya civakî postek parve kiriye û gotiye, "Niha dora Wanê ye, gelê me ye Wanê hûn amade ne gelo?
Her weha hate zanîn ku destûrên fermî ji bo konsera Wanê ya Koma Amed hatine wergirtin.
Melek nehatibû
Koma Amed dê di 22ê Mijdarê Roja Şemiyê saet di 17.30an de jî li Qada Newrozê ya li rex Keleha Wanê konserê bide.
Konser, bi organîzatoriya şaredariyên Rêya Armûşê û Artemêtanê tê lidarxistin.
Koma Amed piştî 30 salan li Amedê ye
Derbarê Koma Amed de
Kom, sala 1988an ji aliyê xwendekarên Fakulteyên Tipê yên Zanîngehên Enqere û Hacettepeyê ve hat damezrandin.
Di nav endamên destpêkê yên komê de Evdilmelîk Şêxbekir, Gulşen Çetîn, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikrî Kutlay, Mustafa Kart û Ahmet Kaya hebûn.
Albuma yekem sala 1990î bi navê "Kulîlka Azadî" derket û dengekî mezin veda.
Yek ji endamên destpêkê yên komê Evdilmelîk Şêxbekir, ji bo avakirina Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) jî kedeke mezin da.
Evdilmelîk Şêxbekir, Îlona 1991ê tevlî refên PKKyê bû û sala 1992yan jiyana xwe ji dest da.
Komê paşê bi beşdariya gelek hunermendên din xebatên xwe domand lê hinek endamên komê piştî albuma "Dergûş" a sala 1997an ji ber sedemên siyasî neçar man ku penaberî welatên Ewropayê bibin.
Albumên komê:
Kulîlka Azadî (1990)
Agir û Mirov (1995)
Dergûş (1997-98)
(NÖ/AY)