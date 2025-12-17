TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.12.2025 10:28 17 Kanûn 2025 10:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.12.2025 10:34 17 Kanûn 2025 10:34
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Koma Amed dê li Enqereyê jî konserê bide

Konser bi hevkariya Navenda Çanda Anatoliayê û Organîzasyona Sanatçayê tê sazkirin û wê li Navenda Kongre Congresiumê û Pêşangehê were lidarxistin. Bilêt dê di 18ê Kanûna Paşîn de dest bi firotinê bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Koma Amed dê li Enqereyê jî konserê bide

Koma Amed ku di salên 1990î de bi gotinên xwe yên siyasî, şêwaza muzîka resen û awazên xwe yên pirrengî bûbû dengê nifşekî, piştî gelek salên sirgûn, qedexe û zextan, xwe amade dike ku bigihîje hezkiriyên xwe.

Koma Amed piştî gelek salan wê di 30ê Kanûna Paşîn de li Enqereyê konserê bide. Koma Amed li Enqereyê hatibû damezrandin.

Konser bi hevkariya Navenda Çanda Anatoliayê û Organîzasyona Sanatçayê tê sazkirin û wê li Navenda Kongre Congresiumê û Pêşangehê were lidarxistin. Bilêt dê di 18ê Kanûna Paşîn de dest bi firotinê bikin.

Koma Amed wê di 20ê Kanûna Pêşiyê de li Stenbolê jî konsere bide.

29 Cotmeh 2025

Derbarê Koma Amed de

Kom, sala 1988an ji aliyê xwendekarên Fakulteyên Tipê yên Zanîngehên Enqere û Hacettepeyê ve hat damezrandin.

Di nav endamên destpêkê yên komê de Evdilmelîk Şêxbekir, Gulşen Çetîn, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikrî Kutlay, Mustafa Kart û Ahmet Kaya hebûn.

Albuma yekem sala 1990î bi navê "Kulîlka Azadî" derket û dengekî mezin veda.

Yek ji endamên destpêkê yên komê Evdilmelîk Şêxbekir, ji bo avakirina Navenda Çanda Mezopotamyayê (NÇM) jî kedeke mezin da.

Evdilmelîk Şêxbekir, Îlona 1991ê tevlî refên PKKyê bû û sala 1992yan jiyana xwe ji dest da.

Komê paşê bi beşdariya gelek hunermendên din xebatên xwe domand lê hinek endamên komê piştî albuma "Dergûş" a sala 1997an ji ber sedemên siyasî neçar man ku penaberî welatên Ewropayê bibin.

Albumên komê:

  • Kulîlka Azadî (1990)

  • Agir û Mirov (1995)

  • Dergûş (1997-98)

19 Mijdar 2025

(AY)

