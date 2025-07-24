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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2025 10:27
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2025 12:14
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Koma Amed, 30 yılın ardından Diyarbakır’da konser verecek

Kürt müziğinin unutulmaz topluluğu Koma Amed, 30 yıl aradan sonra Türkiye'de sahnelere dönüyor. Politik sözleri ve çok sesli ezgileriyle bir kuşağın sesi olan grup, Ekim ayında Diyarbakır’da konser verecek.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Koma Amed, 30 yılın ardından Diyarbakır’da konser verecek

Kürt müzik topluluklarının hafızalara kazınan isimlerinden olan Koma Amed, 30 yıl aradan sonra ilk kez Ekim ayında Diyarbakır’da sahneye çıkacak.

1990’lı yıllarda politik sözleri, özgün müzikal yapısı ve çok sesli ezgileriyle bir kuşağın sesi olan grup, sürgün, yasak ve baskılarla geçen uzun yılların ardından sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Koma Amed üyesi Memo Gül, X hesabından yaptığı açıklamayla, konser vereceklerini şöyle duyurdu:

“Koma Amed olarak 30 yılın aradan sonra bu yıl Ekim ayında Amed’de konser vermenin heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden hazırlıklara başladık, sizlere de müjdeyi verelim dedik.”

Konserin hangi gün ve tarihte yapılacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Koma Amed hakkında

1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulan Kürt folk müzik grubu.

Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya'nın bir araya gelmesiyle birlikte grubun temelleri atıldı.

İlk albümleri olan Kulîlka Azadî 1990'da yayınlandı.

Şarkılarını kayıt edecek stüdyo bulmakta zorluk çektikleri için Kürtçe müzik yapan Koma Mezrabotan, Koma Çiya, Vengê Sodirî, Koma Rojhilat, Koma Dengê Azadî, Koma Rewşen, Koma Gulen Xerzan, Mizgîna Sor, Koma Azad, Agire Jîyan gibi aynı dönemde öne çıkan gruplarla aynı kayıt stüdyosunu paylaşıyor; aynı aranjör ve kayıt müzisyenleri ile çalışıyorlardı.

1997'de yayınladıkları Dergûş albümünden sonra grubun bazı üyeleri siyasi nedenlerden dolayı Almanya'ya iltica etmek zorunda kalmış ve grup dağılmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
koma amed
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