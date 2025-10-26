ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2025 09:13
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2025 10:36
2 dk Okuma

Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesi öncülüğünde 30 yılın ardından Koma Amed Diyarbakır'da konser verdi.

Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm
Fotoğraflar: Bilal Seçkin

*Her şeyden önce Kürdüm.

1990'lı yıllarda Kürtçe müziğin önde gelen isimlerinden Koma Amed'in Diyarbakır'da düzenlenen konserine her yaştan binlerce yurttaş katıldı.

Alana kurulan sahnede “Kulîlkên Azadiyê Pêşwaziya Aştiya Civakî Dikin” yazılı pankart açılırken, bazı yurttaşlar “Berî her tiştî Kurdîm” yazılı dövizler ile Koma Amed’in kurucularından Evdilmelik Şêx Bekir’in fotoğrafının yer aldığı posterleri taşıdı.

Selahattin Demirtaş’tan ve sanatçılardan konsere mesaj

Konsere, sanatçılar Şivan Perwer, Xelil Xemgin, Hozan Şemdin, İlkay Akkaya, Hesen Şerif, Hozan Dilovan ve Gülîstan Perwer; siyasetçiler Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş da mesaj gönderdi. Demirtaş ve Mızraklı “Umut ediyoruz ki özgür yarınlarda buluşuruz”  ifadelerini kullanarak herkese selam mesajı gönderdi.

Serra Bucak: Annelerimizin barış, demokrasi, birlik hasreti de son bulsun

Mesajların ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak 30 yıldır süren Koma Amed hasretinin son bulduğunu belirterek, “Kürt halkının, değerli annelerimizin barış, demokrasi, birlik hasreti de son bulsun. Kürt halkı ve diğer halklar huzur, barış ve birlik içinde yaşasın. Bu konser Kürt halkının isteklerinin yerine gelmesine vesile olsun” dedi.

Konser alanına, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ailesi ve arkadaşları da katıldı.

Kabaiş’in fotoğrafının yer aldığı döviz taşıyan aile ve yakınları, Rojin için adalet talep etti. Büyük bir coşkuyla başlayan konser halaylarla son buldu.

(GÖ)

koma amed konser Diyarbakır
Evrensel Gazetesi, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Mezopotamya Ajansı’nda muhabir olarak çalıştı. Fotoğraf çalışmaları Magma Dergisi, PostSeyyah, Galata Fotoğrafhanesi, Depo Photos, Sipa Press, Getty Images gibi çok sayıda...

Evrensel Gazetesi, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Mezopotamya Ajansı’nda muhabir olarak çalıştı. Fotoğraf çalışmaları Magma Dergisi, PostSeyyah, Galata Fotoğrafhanesi, Depo Photos, Sipa Press, Getty Images gibi çok sayıda dergi, gazete, internet sitesi ve fotoğraf ajanslarında yayınlandı. Lisans eğitimini Kars Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde ise yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli sivil toplum derneklerinde proje koordinatörü ve asistanlığı yaptı. Ankara’da freelance muhabirlik yapıyor, aynı zamanda SOPA Images’te foto muhabiri olarak çalışıyor. Atölye BİA 21-25 Kasım 2022 “Uygulamalı Haber Atölyesi” katılımcısı.

