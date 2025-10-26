Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm

*Her şeyden önce Kürdüm.

1990'lı yıllarda Kürtçe müziğin önde gelen isimlerinden Koma Amed'in Diyarbakır'da düzenlenen konserine her yaştan binlerce yurttaş katıldı.

Alana kurulan sahnede “Kulîlkên Azadiyê Pêşwaziya Aştiya Civakî Dikin” yazılı pankart açılırken, bazı yurttaşlar “Berî her tiştî Kurdîm” yazılı dövizler ile Koma Amed’in kurucularından Evdilmelik Şêx Bekir’in fotoğrafının yer aldığı posterleri taşıdı.

Selahattin Demirtaş’tan ve sanatçılardan konsere mesaj

Konsere, sanatçılar Şivan Perwer, Xelil Xemgin, Hozan Şemdin, İlkay Akkaya, Hesen Şerif, Hozan Dilovan ve Gülîstan Perwer; siyasetçiler Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş da mesaj gönderdi. Demirtaş ve Mızraklı “Umut ediyoruz ki özgür yarınlarda buluşuruz” ifadelerini kullanarak herkese selam mesajı gönderdi.

Serra Bucak: Annelerimizin barış, demokrasi, birlik hasreti de son bulsun

Mesajların ardından söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak 30 yıldır süren Koma Amed hasretinin son bulduğunu belirterek, “Kürt halkının, değerli annelerimizin barış, demokrasi, birlik hasreti de son bulsun. Kürt halkı ve diğer halklar huzur, barış ve birlik içinde yaşasın. Bu konser Kürt halkının isteklerinin yerine gelmesine vesile olsun” dedi.

Konser alanına, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ailesi ve arkadaşları da katıldı.

Kabaiş’in fotoğrafının yer aldığı döviz taşıyan aile ve yakınları, Rojin için adalet talep etti. Büyük bir coşkuyla başlayan konser halaylarla son buldu.

