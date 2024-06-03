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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 10:31
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:47
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Koma Amed, 27 yıl aradan sonra Paris'te konser verdi

Paris Kürt Kültür Festivali'nde sahne alan grup, "Hoy Memo", "Êvar e", "Kulîlka Azadî", "Amediye" ve "Îro dîsa" parçalarını seslendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Koma Amed, 27 yıl aradan sonra Paris'te konser verdi

Kürtçe müziği deneysel bir şekilde yorumlayan ve 1990’lı yılların en bilinen gruplarından biri olan Koma Amed, 27 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Paris Kürt Kültür Festivali'nde sahne alan grup, "Hoy Memo", "Êvar e", "Kulîlka Azadî", "Amediye" ve "Îro dîsa" parçalarını seslendirdi.

Yeni Yaşam'da yer alan habere göre Fransız Kürt Demokratik Konseyi ve Association et Kulturel de Kurdistan öncülüğünde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Kürt Kültür Festivali sona erdi.

25 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festival, Danielle Mitterrand Vakfı, Paris Belediyesi, Paris 10. Bölge Belediyesi, Mant Le Jolie Belediyesi ve Montreuil Belediyesi ile iş birliğiyle yapıldı.

Koma Amed, 1 Haziran’da Kürt Kültür festivalinde sahne alarak eski eserlerini yeniden seslendirdi.

Grup daha önce 1 Şubat’ta bir araya gelerek Youtube kanalında “Êvare” isimli şarkılarının akustik versiyonunu yayınlamıştı.(AÖ)

koma amed
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