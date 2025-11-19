1990’lı yılların Kürtçe müziğine damgasını vuran ve modern yorumlarıyla üniversiteli gençler arasında popülerlik kazanan Koma Amed, 20 Aralık’ta İstanbul’da konser verecek.

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserin biletleri dün (18 Kasım) itibarıyla satışa sunuldu.

Satışlardan kısa bir süre sonra konserin balkon biletleri tükendi.

Konser için belirlenen diğer bilet fiyatları şöyle:

C-D-E-F-V Blok: 2500 TL, sahne önü (ayakta): 2000 TL, A-B-G-H Blok: 1500 TL.

Grup, en son 25 Ekim 2025 tarihinde Diyarbakır’da 500 bin kişinin katıldığı büyük bir halk konseri vermişti.

Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm