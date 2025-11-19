ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 13:04
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 13:12
2 dk Okuma

Koma Amed, 20 Aralık’ta İstanbul’da

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserin bazı biletleri şimdiden tükendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Koma Amed, 20 Aralık’ta İstanbul’da
Fotoğraf: Bilal Seçkin

1990’lı yılların Kürtçe müziğine damgasını vuran ve modern yorumlarıyla üniversiteli gençler arasında popülerlik kazanan Koma Amed, 20 Aralık’ta İstanbul’da konser verecek.

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserin biletleri dün (18 Kasım) itibarıyla satışa sunuldu.

Satışlardan kısa bir süre sonra konserin balkon biletleri tükendi.

Konser için belirlenen diğer bilet fiyatları şöyle:

C-D-E-F-V Blok: 2500 TL, sahne önü (ayakta): 2000 TL, A-B-G-H Blok: 1500 TL.

Grup, en son 25 Ekim 2025 tarihinde Diyarbakır’da 500 bin kişinin katıldığı büyük bir halk konseri vermişti.

Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm
Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm
26 Ekim 2025

Koma Amed hakkında

1988 yılında Ankara ve Hacettepe Tıp Fakülteleri öğrencileri tarafından kurulan Kürt folk müzik grubu.

Evdılmelik Şexbekir, Gülşen Çetin, Savaş Çakmak, Rohat Kutlay, Fikri Kutlay, Mustafa Kart ve Ahmet Kaya’nın bir araya gelmesiyle birlikte grubun temelleri atıldı.

İlk albümleri olan Kulîlka Azadî 1990’da yayınlandı.

Şarkılarını kayıt edecek stüdyo bulmakta zorluk çektikleri için Kürtçe müzik yapan Koma Mezrabotan, Koma Çiya, Vengê Sodirî, Koma Rojhilat, Koma Dengê Azadî, Koma Rewşen, Koma Gulen Xerzan, Mizgîna Sor, Koma Azad, Agire Jîyan gibi aynı dönemde öne çıkan gruplarla aynı kayıt stüdyosunu paylaşıyor; aynı aranjör ve kayıt müzisyenleri ile çalışıyorlardı.

1997’de yayınladıkları Dergûş albümünden sonra grubun bazı üyeleri siyasi nedenlerden dolayı Almanya’ya iltica etmek zorunda kalmış ve grup dağılmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
koma amed Kürtçe müzik konser etkinlik takvimi
ilgili haberler
Koma Amed 30 yıl sonra Diyarbakır'da: Berî Her Tiştî Kurdîm
26 Ekim 2025
/haber/koma-amed-30-yil-sonra-diyarbakir-da-beri-her-tisti-kurdim-312911
Koma Amed, 30 yılın ardından Diyarbakır’da konser verecek
24 Temmuz 2025
/haber/koma-amed-30-yilin-ardindan-diyarbakirda-konser-verecek-309764
Koma Amed, 27 yıl aradan sonra Paris'te konser verdi
3 Haziran 2024
/haber/koma-amed-27-yil-aradan-sonra-paris-te-konser-verdi-296060
