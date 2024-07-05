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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 16:48
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Kom Müzik'ten yeni albüm: Lerzane

10 şarkının bulunduğu albüm Kom Müzik Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kom Müzik'ten yeni albüm: Lerzane

Kom Müzik, Shoresh Mahmoudi'nin hazırladığı, Rojhilat'ın Mukriyan bölgesinin geleneksel şarkılarını içeren "Lerzane" albümü yayında.

10 şarkının bulunduğu albüm KOM Müzik Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

Geleneksel ezgilere sahip çıkıyor

Yakın zamanda kendi yorumuyla iki geleneksel ezgiyi tekli olarak dinleyicilerle buluşturan Shoresh Mahmoudi, "Lerzane" isimli yeni bir albüm çalışması hazırladı.

Rojhilat'ta yer alan Mukriyan bölgesinin düğün ve govend müziğinin seçilmiş örneklerinden oluşan albüm bölgenin geleneksel şarkılarının canlılığını koruması için bir adım niteliğinde.

"30 yıl önce Ortadoğu müziğine elektronik enstrümanların, özellikle de klavyenin, girmesiyle Kürt müziği de bu tahribattan nasibini aldı" diyen Mahmoudi eski enstrümanların yavaş yavaş unutulduğunu belirtiyor. Bu sebeple de Kürt müziğinin geleneksel enstrümanlarını kullanarak bir albüm hazırladığını ifade ediyor.

Kom Müzik tarafından yayınlanan albümde Rojhilat'ın tanınmış sanatçılarının seslendirdiği Mukriyan bölgesi eserlerine yer verilmiş.

Bir coğrafyayı müzikle gezdiriyor

Mukriyan; Urmiye Gölü'nün güneyinden başlıyor. Tarihi metinlerde geçen ortak özelliklerine göre Shino, Nexede, Miyanduwaw, Khaneh, Mehabad, Bokan, Sayin Qela, Tikab, Sardesht ve çevresi ile küçük bir kısmı da Urmiye, Seqiz ve Bane şehirlerini kapsıyor.

Shoresh Mahmoudi'nin sesinden Mukriyan'ın geleneksel eserlerinin yer aldığı "Lerzane" albümü Kom Müzik tarafından tüm dinleyicilerine beğenisine sunuluyor.

(TKY/EMK)

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