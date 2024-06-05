Kolombiyalı kartel üyesi İstanbul’da gözaltına alındı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla başlayan soruşturma kapsamında İstanbul ve Bursa'da operasyon düzenlendi.

AA’nın haberine göre, operasyonda, aralarında Kolombiyalı kartel üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

373 kilogram kokain ele geçirildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişileri takip eden polis, bir Kolombiya vatandaşının İstanbul'da kiralanan bir eve yerleştiğini tespit etti. Şüphelinin sık sık Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip gelmesinin ardından uyuşturucunun deniz yoluyla geleceğini değerlendiren ekipler, Avrupa'dan gelen yük gemileri ve konteynerleri kontrol edip uyuşturucu yüklü gemiyi belirledi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 373 kilogram kokain ele geçirildi.

Kolombiyalı şüpheli ise İstanbul'da kaldığı adresten havalimanına gitmek isterken gözaltına alındı.

9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunda 9 şüphelinin yakalandığını, 373 kilogram kokain ele geçirildiğini” söyledi, operasyonla ilgili video yayımladı:

Kokain üretimi ve trafiği: Kolombiya, Peru, Bolivya

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda, dünyada, hem kokain arzında hem de talebinde belirgin artışın yaşandığına, bu durumun muhtemelen geleneksel sınırların ötesinde yeni pazarların gelişimini teşvik edeceğine dikkat çekildi.

Raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 315,5 hektarlık bir alanda ekildiği, 2021’de 2 bin 304 ton gibi rekor seviyede kokain üretim yapıldığı bilgisi yer aldı.

Küresel kokain pazarı ABD’nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşmaya devam ediyor ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızlı şekilde yayılıyor.

Küresel yasa dışı afyon üretiminin büyük kısmı, başta Afganistan olmak üzere sınırlı sayıda ülkede yapılıyor. 2022'de 7 bin 800 ton olan küresel üretimin yüzde 80'i, yani 6 bin 200 tonu Afganistan’da üretildi. Afganistan’ı 795 ton ile Myanmar ve 504 tonla da Meksika izliyor.

BM raporuna göre, dünya genelinde afyonun yüzde 95’i Afganistan, Myanmar ve Meksika’da üretiliyor; koka ağacı ise Kolombiya, Peru ve Bolivya’da yetişiyor.