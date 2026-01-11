ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:34 11 Ocak 2026 14:34
 SG: Son Güncelleme: 11.01.2026 14:40 11 Ocak 2026 14:40
Kolombiya’da uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya’nın Boyacá bölgesinde yolcu uçağının düşmesi sonucu, şarkıcı Yeison Jiménez’in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

Kolombiya’da uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Kazaya ilişkin videodan bir kesit

Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasına göre N325FA tescilli uçak, Medellín kentine gitmek üzere havalandıktan sonra Boyacá’ya bağlı Duitama yakınlarında düştü.

Olay yerine ekipler sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazada pilot Hernando Torres ile yolcular Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Yeison Jiménez ve Weisman Mora’nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Fernanda Rojas, kazanın nedenine ilişkin soruşturma açıldığını belirtti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kolombiya uçak kazası
