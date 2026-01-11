Kolombiya’da uçak kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasına göre N325FA tescilli uçak, Medellín kentine gitmek üzere havalandıktan sonra Boyacá’ya bağlı Duitama yakınlarında düştü.

Olay yerine ekipler sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazada pilot Hernando Torres ile yolcular Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio, Yeison Jiménez ve Weisman Mora’nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Fernanda Rojas, kazanın nedenine ilişkin soruşturma açıldığını belirtti.