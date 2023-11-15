Kolombiya’da nehirde, 2 yılda 55 ceset bulundu

Kolombiya'nın Medellin Nehri'nde son 2 yılda 55 kişinin cesedi tespit edildi. Medellin polisinden yapılan açıklamada, bu yıl gelen ihbarlar ve yapılan aramalar neticesinde Medellin Nehri'nde 29 cesedin daha bulunduğu belirtildi.

Son 2 yıldır nehirde tespit edilen ceset sayısının 55 olduğunu açıklayan Medellin polisi, kimlik teşhisinin yapılması için Adli Tıp Merkezinde incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, bu süreçte cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, 26 kişinin kimlik teşhisinin tamamlandığı kaydedildi.

2023 yılında 421 cinayet

Polis verilerine göre, Medellin'in çeşitli bölgelerinde 2022'de 437, bu yıl ise şimdiye kadar 421 kişi cinayete kurban gitti.

Kolombiya, Meksika, Türkiye: Ne alakası var?

Medellin Nehri, eski uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın emriyle öldürülen kişilerin “toplu mezarı” olarak adlandırılıyordu.

Kokain üretimi ve trafiği: Kolombiya, Peru, Bolivya

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda, dünyada, hem kokain arzında hem de talebinde belirgin artışın yaşandığına, bu durumun muhtemelen geleneksel sınırların ötesinde yeni pazarların gelişimini teşvik edeceğine dikkat çekildi.

Raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 315,5 hektarlık bir alanda ekildiği, 2021’de 2 bin 304 ton gibi rekor seviyede kokain üretim yapıldığı bilgisi yer aldı.

Küresel kokain pazarı ABD’nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşmaya devam ediyor ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızlı şekilde yayılıyor.

Küresel yasa dışı afyon üretiminin büyük kısmı, başta Afganistan olmak üzere sınırlı sayıda ülkede yapılıyor. 2022'de 7 bin 800 ton olan küresel üretimin yüzde 80'i, yani 6 bin 200 tonu Afganistan’da üretildi. Afganistan’ı 795 ton ile Myanmar ve 504 tonla da Meksika izliyor.

Dünya genelinde afyonun yüzde 95’i Afganistan, Myanmar ve Meksika’da üretiliyor; koka ağacı ise Kolombiya, Peru ve Bolivya’da ekiliyor.