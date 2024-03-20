Kolombiya’da kartel, hükümetin müzakere teklifini kabul etti

Kolombiya'da uyuşturucu karteli “Clan del Golfo”, hükümetin "Topyekun Barış" politikası kapsamında yaptığı müzakere çağrısına olumlu yanıt verdi.

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "son kez" müzakere teklifinde bulunduğu narko-paramiliter suç örgütü Clan del Golfo, hükümetle müzakereye hazır olduklarını açıkladı.

Ultimas Noticias’ın haberine göre, örgüt, "Cumhurbaşkanın yaptığı teklifi kabul ettiğimizi kendilerine ilettik. Hepimizin arzu ettiği ve toplumsal dönüşüme olanak tanıyan siyasi müzakerelere hazırız" açıklamasını yaptı.

“Uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve insan ticareti”

Konu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Petro, örgütün uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve insan ticaretinden vazgeçmesi gerektiğini, aksi halde hiçbir "toleransa" müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Petro, Clan del Golfo'ya müzakereleri hatırlatarak, "Buna cesaretiniz var mı yok mu? Eğer buna cesaretiniz yoksa sizinle savaşırız ve yok ederiz. Cesaret ederlerse müzakere masasını açacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Clan del Golfo, 17 Şubat'ta Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kasabası kırsalında operasyon düzenleyen askerlere silahlı saldırı düzenledi, 4 asker hayatını kaybetti. Clan del Golfo'nun eski lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga David, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopterin yer aldığı, 650 polis ve ordu mensubunun 23 Ekim 2021'de düzenlediği "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Golfo Klanı: “Dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından” Dialogo Americas’ın El Heraldo gazetesinden aktardığına göre, Clan del Golfo'nun (CGD) şu anda 8 ila 9 bin arasında üyesi olduğu ve ülkenin 32 kurumunun 14'ünde mevcut olduğu tahmin ediliyor. Örgüt esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yasa dışı madencilik ve insan kaçakçılığıyla ilgileniyor. General Giraldo, gazeteye yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu kaçakçılığı, organize silahlı grupların ana yakıtı ve finansman kaynağı olmaya devam ediyor, bunu yasadışı madencilik, gasp ve insan kaçırma takip ediyor. Bu grup aynı zamanda diğer suçların yanı sıra cinayet işliyor, halkı korkutuyor ve yerinden edilmeye neden oluyor” dedi. Askeri Kuvvetlerin geçen yılın Aralık ayında yaptığı operasyonda, 1620 kilogram koka bitkisi, 40 bin 200 litreden fazla koka bazı, 4 bin 743 kg kokain, 34 bin 422 kg koka yaprağı ve 26 binden fazla koka yaprağı ele geçirdi. Ayrıca yetkililer 269 koka bazı işleme laboratuvarını, 13 kokain laboratuvarını ve 83 tohum yatağını imha etti. Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’ndeki (OCCRP) makaleye göre, Kolombiya'nın en tehlikeli örgütlerinden biri olan Clan Del Golfo kartelinin lideri “Otoniel” lakaplı Dairo Antonio Úsuga David, ABD’de Ağustos 2023’teki yargılamada toplam 90 yıl hapse mahkum edildi. Müfettişler, komutası altındaki 6 bin militanı ile Úsuga David'in "Kolombiya'nın Antioquia kentindeki Urabá bölgesinde geniş miktardaki topraklar üzerinde askeri kontrol sağladığını" söyledi. Kolombiya-Panama sınırına ve Karayipler ile Pasifik kıyılarına yakınlığı nedeniyle bölge, ülkenin en kazançlı uyuşturucu kaçakçılığı alanlarından. Kolombiya'nın en şiddetli ve güçlü kartellerinden biri olan CGD, Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden birçok kokain rotasını kontrol ediyor. David’in yargılandığı davada mahkeme, karteli dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından biri olarak tanımladı.

(AS)