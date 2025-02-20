Kolombiya’da hayvan yasasına ilham olan köpek Ángel öldü

Kolombiya'da hayvanlara yönelik şiddetle mücadelenin sembolü haline gelen ve Melek (Ángel) Yasası'na ilham veren köpek Ángel, hayatını kaybetti.

Ángel, ölümünün ardından dün (19 Şubat) başkent Bogota’da hayvanseverler tarafından mumlarla anıldı.

2021 yılında derisinin büyük bir bölümü yüzülmüş halde Boyacá bölgesinde bulunan köpeğin yaşadığı ağır şiddet, ülkede büyük bir infial yaratmıştı. Ángel, birlikte yaşadığı kişiyle husumet yaşayan bir erkek tarafından saldırıya uğramış; ancak fail serbest kalmıştı.

El Colombiano’da yer alan habere göre, Ángel’e bakım sağlayan "Mi Mejor Amigo" adlı hayvan koruma derneği, köpeğin ölüm haberini duyurarak, "Ángel'imiz artık aramızda değil. Onun sayesinde birçok hayvan kurtarıldı. Ancak ne yazık ki bu dünyadan adalet sağlanamadan ayrıldı. Saldırganı hâlâ cezasız," dedi.

Ángel, saldırıdan sonra ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. "Astenia cutánea" adı verilen, derisini aşırı hassas ve yaralanmalara açık hale getiren bir hastalık nedeniyle özel giysiler giymesi gerekiyordu. Son günlerinde böbrek yetmezliği ve ağır kanamalar yaşayan köpek, veterinerler tarafından 24 saat gözetim altında tutuluyordu. Ancak bu sağlık sorunlarına daha fazla direnemedi.