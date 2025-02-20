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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 16:14
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Kolombiya’da hayvan yasasına ilham olan köpek Ángel öldü

Dört yıl önce derisi yüzülmüş halde bulunan Ángel’in ölümü, hayvan hakları yasasının güçlendirilmesi talebini yeniden gündeme getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kolombiya’da hayvan yasasına ilham olan köpek Ángel öldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Kolombiya'da hayvanlara yönelik şiddetle mücadelenin sembolü haline gelen ve Melek (Ángel) Yasası'na ilham veren köpek Ángel, hayatını kaybetti.

Ángel, ölümünün ardından dün (19 Şubat) başkent Bogota’da hayvanseverler tarafından mumlarla anıldı.

2021 yılında derisinin büyük bir bölümü yüzülmüş halde Boyacá bölgesinde bulunan köpeğin yaşadığı ağır şiddet, ülkede büyük bir infial yaratmıştı. Ángel, birlikte yaşadığı kişiyle husumet yaşayan bir erkek tarafından saldırıya uğramış; ancak fail serbest kalmıştı.

El Colombiano’da yer alan habere göre, Ángel’e bakım sağlayan "Mi Mejor Amigo" adlı hayvan koruma derneği, köpeğin ölüm haberini duyurarak, "Ángel'imiz artık aramızda değil. Onun sayesinde birçok hayvan kurtarıldı. Ancak ne yazık ki bu dünyadan adalet sağlanamadan ayrıldı. Saldırganı hâlâ cezasız," dedi.

Ángel, saldırıdan sonra ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. "Astenia cutánea" adı verilen, derisini aşırı hassas ve yaralanmalara açık hale getiren bir hastalık nedeniyle özel giysiler giymesi gerekiyordu. Son günlerinde böbrek yetmezliği ve ağır kanamalar yaşayan köpek, veterinerler tarafından 24 saat gözetim altında tutuluyordu. Ancak bu sağlık sorunlarına daha fazla direnemedi.

Yasanın içeriği

Ángel'in yaşadığı şiddet, Kolombiya’da hayvan haklarını güçlendirmeyi amaçlayan “Ángel Yasası”nın hazırlanmasına öncülük etti. Yasa tasarısının mimarı olan Senatör Andrea Padilla, bu girişimi "ülkedeki hayvan hakları hareketi için en önemli kazanım" olarak nitelendirdi.

Yasa tasarısı kapsamında; hayvanlara yönelik şiddetin cezalarının ağırlaştırılması, suçluların erken tahliye edilmesini sağlayan avantajların kaldırılması, bu suçtan mahkûm olan kişilerin 7 yıla kadar hayvan sahiplenmesinin yasaklanması ve yargı mensuplarının hayvan hakları konusunda eğitim almasının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, hayvanlara yönelik şiddet vakalarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak için "Ulusal Hayvan Hakları Koruma Mekanizması" oluşturulması hedefleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kolombiya Ángel Yasası köpek Ángel Hayvan Hakları hayvanlara yönelik şiddet
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