Kolombiya’da hayvan yasasına ilham olan köpek Ángel öldü

Kolombiya'da hayvanlara yönelik şiddetle mücadelenin sembolü haline gelen ve Melek (Ángel) Yasası'na ilham veren köpek Ángel, hayatını kaybetti.
Ángel, ölümünün ardından dün (19 Şubat) başkent Bogota’da hayvanseverler tarafından mumlarla anıldı.
El Colombiano’da yer alan habere göre, Ángel’e bakım sağlayan "Mi Mejor Amigo" adlı hayvan koruma derneği, köpeğin ölüm haberini duyurarak, "Ángel'imiz artık aramızda değil. Onun sayesinde birçok hayvan kurtarıldı. Ancak ne yazık ki bu dünyadan adalet sağlanamadan ayrıldı. Saldırganı hâlâ cezasız," dedi.
Ángel, saldırıdan sonra ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. "Astenia cutánea" adı verilen, derisini aşırı hassas ve yaralanmalara açık hale getiren bir hastalık nedeniyle özel giysiler giymesi gerekiyordu. Son günlerinde böbrek yetmezliği ve ağır kanamalar yaşayan köpek, veterinerler tarafından 24 saat gözetim altında tutuluyordu. Ancak bu sağlık sorunlarına daha fazla direnemedi.
Yasanın içeriği
Ángel'in yaşadığı şiddet, Kolombiya’da hayvan haklarını güçlendirmeyi amaçlayan “Ángel Yasası”nın hazırlanmasına öncülük etti. Yasa tasarısının mimarı olan Senatör Andrea Padilla, bu girişimi "ülkedeki hayvan hakları hareketi için en önemli kazanım" olarak nitelendirdi.
Yasa tasarısı kapsamında; hayvanlara yönelik şiddetin cezalarının ağırlaştırılması, suçluların erken tahliye edilmesini sağlayan avantajların kaldırılması, bu suçtan mahkûm olan kişilerin 7 yıla kadar hayvan sahiplenmesinin yasaklanması ve yargı mensuplarının hayvan hakları konusunda eğitim almasının zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, hayvanlara yönelik şiddet vakalarına daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak için "Ulusal Hayvan Hakları Koruma Mekanizması" oluşturulması hedefleniyor. (TY)