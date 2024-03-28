Kolombiya’da eski FARC üyelerine operasyon

Kolombiya ordusu, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine operasyon düzenledi.

Tolima yönetim bölgesine bağlı Chaparral kasabası kırsalındaki ordu mensupları, FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) üyeleriyle çatıştı. Çatışmada 3 EMC üyesi öldürüldü, 12 kişi gözaltına alındı.

Ordudan konuya ilişkin yapılan açıklamada, EMC liderlerinden Ismael Ruiz'in yerinin tespit edildiği ve operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, ordu ile EMC üyeleri arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgede yaşayan çok sayıda kişi evini terk etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı eski FARC liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık gösteriyor.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

“Barış değil katliam kampanyası”

Aykan Sever, bianet’e 2019’da yazdığı “Barış Olsaydı…” başlıklı yazısının “Barış değil katliam kampanyası” bölümünde, Kolombiya’daki durumu şöyle anlatmıştı:

Başlangıcı itibarıyla “Eksik barış” diye nitelenen ve bugün de “Öldüren barış” a dönüşmüş bir süreçten bahsettiğimizi daha önceki yazılar da anmıştım. Maalesef Kolombiya için bu “ölümcül” halden bir sapma yok. Barış anlaşmasının yürürlüğe girmesinden (1 Aralık 2016) bu yana yüze yakın silah bırakmış eski gerilla öldürülürken, katledilen sosyal lider sayısı 500’lü rakamlara ulaştı. Son olarak Chocó eyaletinde Aquileo Mechece isimli bir yerli lideri katledildi. Mechece Kolombiya Ulusal Yerli Organizasyonu(ONIC) yöneticilerindendi. ONIC Kasım ayından bu yana Mechece için koruma istediklerini, tehditler aldığını ama hükümetin bir adım atmadığını açıkladı. BM İnsan Hakları Komisyonu bir mesaj yayımlayarak bir an önce sorumluların bulunmasını istedi. Saldırının paramiliter gruplarca yapıldığı sanılıyor.

Yerlilere dönük devlet teröründe de artış var. Geçtiğimiz günlerde Cauca eyaletinde protesto yapan bir yerli grubuna yapılan bombalı saldırıda 9’u hayatını kaybetti 15 kişi de yaralandı. Yine aynı günlerde uçaklarla yerli köyleri bombalandı. Cali kentinde bunları protesto eden öğrencilere polis ateş açtı, biri hayatını kaybederken, 5’i yaralandı.

Yerlilere dönük saldırıların temelinde, bu bölgelerde koka üretiminin artırılması ve aynı zamanda yasa dışı yeni maden alanları açılması arayışı var. Bu yüzden yerlileri topraklarından göç ettirmek için devlet destekli baskı politikaları yürürlükte.