Kolombiya’da “eski FARC” ile barış görüşmeleri yeniden başlıyor

Kolombiya'da hükümet, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önden gelen liderlerinden Ivan Márquez'in başında olduğu “Segunda Marquetalia (SM)” ile yeniden barış masasına oturacak.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, hükümet, FARC'ın mirasçılarından Segunda Marquetalia ile 24 Haziran'da Venezuela'nın başkenti Caracas'ta barış görüşmelerine başlayacak.

Kolombiya’da eski FARC üyelerine operasyon

Hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiseri Otty Patino, Venezuela'da FARC'ın sembol liderlerinden Ivan Márquez ile barış müzakerelerinin detaylarını görüştü.

Taraflardan yapılan açıklamada, Caracas'ta barış masasının kurulacağı belirtilerek, çatışmanın azaltılması, barış bölgelerinin inşası, barış içinde bir arada yaşama koşulları ve uygulama sürecinin takibine ilişkin spesifik konuların ele alınacağı kaydedildi.

Görüşmelerin 24-29 Haziran arasında yapılacağı ve diyalog müzakerelerine Küba, Norveç, Venezuela ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisinin de katılacağı ifade edildi.

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Segunda Marquetalia hakkında InSight Crime’daki makaleye göre, Segunda [İkinci] Marquetalia (SM), 2016 yılında Kolombiya hükümetiyle imzalanan barış anlaşmasının ardından silah bırakmayı reddeden eski FARC gerillalarınca kuruldu: “Örgüt, Kolombiya'nın en etkili eski Devrimci Silahlı Güçleri’nin (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) liderlerinden olan ve barış sürecinden sonra 2019'da yeniden silaha sarılan “Iván Márquez” lakaplı Luciano Marín Arango tarafından yönetiliyor. Esas olarak Kolombiya-Venezuela sınırındaki dağlık bölgelerde faaliyet gösteriyorlar. Örgütün kaç üyesi olduğu veya bölgedeki ‘suç ekonomisine’ dahil olup olmadığıbilinmiyor. 18 Mayıs 2021'de örgütün üst düzey isimlerinden, "Jesús Santrich" lakaplı Seuxis Pausías Hernández Solarte Venezuela'da öldürüldü. Ardından yine üst düzey liderler olan "El Paisa" - Hernán Darío Velásquez ve "Romaña" - Henry Castellanos Garzón, Venezuela'da muhtemelen yine FARC muhaliflerinden olan 10. Cephe ile yaşanan çatışmalarda öldürüldü. Márquez'in benzer bir kaderden kaçınmak amacıyla Aralık 2021'de yeraltına çekildiği iddia ediliyor.

Márquez hakkında Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Márquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer aldı. Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ana müzakerecilerden biriydi. Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Márquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yaptı. Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Márquez'in, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor. Márquez ve silahlı grubunun, bine yakın üyesinin olduğu tahmin edilse de son yıllarda ciddi kayıplar yaşadıkları medyaya yansımıştı. Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Márquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezuela'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürüldü.

AYKAN SEVER YAZDI Kolombiya Barışı: Hayat ve Ölüm Arasında

(AS)