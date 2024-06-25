Kolombiya’da barış görüşmeleri yeniden başladı

Kolombiya'da hükümet ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia (SM)" heyeti yeniden barış görüşmelerine başladı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bugün bir araya gelen hükümet ve Segunda Marquetalia heyetleri, 29 Haziran'a kadar müzakere şartlarını konuşacak.

“Bir arada yaşama koşullarının sağlanması”

Ortak bildiri yayımlayan heyetler, görüşmelerde, çatışmaların azaltılması, barış içinde bir arada yaşama koşullarının sağlanması ve müzakere protokollerinin tanımlanması için birçok konunun ele alınacağını bildirdi.

Bildiride, toplumun tüm kesimlerinin barış müzakerelerine katılımının önemine vurgu yapıldı: "Barış görüşmelerinin başarısı, siyasi çözüme giden yolda tarafların uyum içinde olmaları ve güveni zedeleyecek eylemlerden kaçınmalarına bağlıdır. Halkın yaşam güvenliğinin garanti altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda mutabık kalınmalı."

Ayrıca, barış görüşmelerine katılan garantör ülkeler Venezuela, Küba ve Norveç'e teşekkür edilerek, uluslararası toplumun desteğinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Barış müzakerelerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Kolombiya Psikoposluk Konferansından bir temsilci de katıldı.

Sivil toplumun katılımı

Müzakere Heyeti Başkanı Armando Novoa, basına yaptığı açıklamada, Kolombiya hükümeti ile FARC arasında Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasını hatırlatarak, "Sıfırdan başlarsak, 2016'daki anlaşma tarihi bir hata olarak algılanır. Kısa sürede olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Çatışmanın aktörleri ve sivil toplumun görüşmelere dahil olmasını oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.

Venezuela’dan destek

Venezuela hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, eski FARC liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu Segunda Marquetalia ile yeniden barış masasına oturan Kolombiya hükümeti tebrik edildi:

"Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başında olduğu hükümete tam desteğini ifade ediyor ve barış görüşmelerine başlanmasını memnuniyetle karşılıyor."

Kolombiya hükümetini temsilen barış görüşmelerine katılan Barış Yüksek Komiseri Otty Patino da Venezuela hükümetine teşekkür ederek, "Müzakerelere ev sahipliği yapan Venezuela'nın, bu vesileyle Latin Amerika ve Karayipler'in barış, birlik ve refahı için güçlü şekilde çalışmaya devam etmesini arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya-Venezuela sınırının güvenli hale getirilmesi için iki ülkenin müşterek çalışmasının önemini hatırlatan Patino, "İki kardeş halk arasında yeni bir kardeşlik sürecini başlatmalıyız ve bu anlamda sınır bölgelerinde barışın hakim olması gerekiyor" dedi.

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Segunda Marquetalia hakkında InSight Crime’daki makaleye göre, Segunda [İkinci] Marquetalia (SM), 2016 yılında Kolombiya hükümetiyle imzalanan barış anlaşmasının ardından silah bırakmayı reddeden eski FARC gerillalarınca kuruldu: “Örgüt, Kolombiya'nın en etkili eski Devrimci Silahlı Güçleri’nin (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC) liderlerinden olan ve barış sürecinden sonra 2019'da yeniden silaha sarılan “Iván Márquez” lakaplı Luciano Marín Arango tarafından yönetiliyor. Esas olarak Kolombiya-Venezuela sınırındaki dağlık bölgelerde faaliyet gösteriyorlar. Örgütün kaç üyesi olduğu veya bölgedeki ‘suç ekonomisine’ dahil olup olmadığıbilinmiyor. 18 Mayıs 2021'de örgütün üst düzey isimlerinden, "Jesús Santrich" lakaplı Seuxis Pausías Hernández Solarte Venezuela'da öldürüldü. Ardından yine üst düzey liderler olan "El Paisa" - Hernán Darío Velásquez ve "Romaña" - Henry Castellanos Garzón, Venezuela'da muhtemelen yine FARC muhaliflerinden olan 10. Cephe ile yaşanan çatışmalarda öldürüldü. Márquez'in benzer bir kaderden kaçınmak amacıyla Aralık 2021'de yeraltına çekildiği iddia ediliyor.

Ivan Márquez hakkında Caqueta yönetim merkezine bağlı Florencia kentinde, 16 Haziran 1954'te doğan Márquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer aldı. Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ana müzakerecilerden biriydi. Kasım 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 70 yaşındaki Márquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yaptı. Gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Márquez'in, uzun süredir Venezuela-Kolombiya sınırında faaliyet gösterdiği biliniyor. Márquez ve silahlı grubunun, bine yakın üyesinin olduğu tahmin edilse de son yıllarda ciddi kayıplar yaşadıkları medyaya yansımıştı. Kolombiya'nın El Tiempo gazetesinin haberinde, Márquez'in, 2 Temmuz 2022'de Venezuela'da bir çatışmada ağır yaralandığı ileri sürüldü.

AYKAN SEVER YAZDI Kolombiya Barışı: Hayat ve Ölüm Arasında

(AS)