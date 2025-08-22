Kolombiya’da askeri hava üssü yakınında bombalı saldırı: 5 ölü, 36 yaralı

Kolombiya’nın Cali kentinde, Valle del Cauca yönetim bölgesinde bulunan Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda da büyük hasar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü olan Estado Mayor Central’in (EMC) lideri Ivan Mordisco’yu sorumlu tuttu. Petro, Cauca bölgesinde süren askeri operasyonlara işaret ederek, “Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini söyleyen ve uyuşturucu ticareti konseyine bağlı grupların yeni yüzüdür” dedi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, güvenlik tedbirleri kapsamında kentte 4 tondan ağır kamyonların girişine sınırlama getirileceğini duyurdu. Saldırının sorumlularının yakalanmasına yardımcı olacak bilgilere karşılık 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

Helikoptere İHA saldırısı: 12 polis öldü

Ülkedeki şiddet olaylarının tırmandığını gösteren bir diğer saldırı ise Antioquia yönetim bölgesinde yaşandı. Amalfi kırsalında operasyon icra eden bir polis helikopteri, insansız hava aracı (İHA) ile vurularak düşürüldü. Helikopterde bulunan 12 polis yaşamını yitirdi, 5 polis yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, helikopterin koka ekinlerinin imhasında görevli polisleri korumak için bölgede bulunduğunu, saldırının EMC’ye bağlı 36. cephe tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Petro: Üç örgüt terör listesine alınacak

Cumhurbaşkanı Petro, son saldırıların ardından yaptığı konuşmada, EMC’nin yanı sıra eski FARC üyelerinin kurduğu Segunda Marquetalia ve organize suç örgütü Clan del Golfo’yu terör örgütü ilan edeceklerini duyurdu. Petro, “Araştırmalarımız bu grupların uyuşturucu ticareti konseyinin parçası olduğunu gösteriyor. Bunlar, dünyanın herhangi bir yerinde kovuşturulabilecek terör örgütleri olarak kabul edilmelidir" dedi.

Estado Mayor Central (EMC) hakkında FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzaladı. Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor. "Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği EMC üyeleri, Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamıştı. Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık gösteriyor.

