Kolombiya'nın en büyük toplu mezarı La Escombrera'da kalıntılar bulundu

Adalet ve Barış (JEP)* ile Kolombiya Kaybolan Kişiler Birimi (UBPD), gelişmiş adli antropoloji tekniklerini kullanarak ve eski paramiliterlerin verdiği kesin koordinatlar gibi önemli tanıklıklara dayanarak zorla kaybedilenlerle ilgili aramalarını sürdürüyor.
Keşif yapılan alanda şu ana dek toplam 37 bin 022 metreküplük toprak ve moloz kaldırıldı. Çalışmalar sonucunda, 2001 ile 2004 yılları arasında San Javier'de (Comuna 13) kaydedilen en fazla zorla kaybetme vakalarının yaşandığı bölgeye ulaşıldı. Kaldırılan toprak, 20 yıl boyunca biriken binlerce ton molozdan oluşan yapay bir dağın parçası.
Aramalar esnasında, 23 Ocak Perşembe günü, en az dört kişiye ait olduğu belirlenen insan kalıntıları bulundu. JEP’e göre, bu kişiler 2002 ve 2003 yılları arasında zorla kaybedilme mağdurları.
El Colombiano’da yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu’nda devam eden kimlik tespiti çalışmalarında, bulunanlar arasında genç bir kadının cesedinin de olduğu tespit edildi. Ayrıca bulunan kemiklerde, ateşli silah mermileriyle uyumlu yaralar gibi şiddet izlerinin olduğu bildirildi.
JEP, “En az bir vakada, kurbanın tamamen savunmasız hale getirilip kötü muameleye uğradığına dair yeterli kanıt bulduk, işkence yapılmış olması da ihtimaller dahilinde,” dedi.
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La Escombrera hakkında
Kolombiya'nın Medellín şehrinin 13. komününde bulunan, zorla kaybolan kişilerin cesetlerinin gömüldüğü düşünülen büyük saha. Bölge, Kolombiya'daki iç savaş ve paramiliter grupların kontrolü altında geçen yıllarda kaybolanların gömüldüğü yerlerden biri olarak biliniyor.
Bölge, yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda toplumun hafızasında da derin bir iz bıraktı, çünkü yıllarca aileler ve insan hakları savunucuları burada kaybolan yakınlarının cesetlerinin gömüldüğüne dair şüphelerini dile getirdi.
Zorla kaybedilenler, çoğunlukla devletin veya paramiliter grupların hedef aldığı siviller, liderler ve muhaliflerdi. (TY)