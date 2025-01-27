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Yayın Tarihi: 27 Ocak 2025 14:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2025 15:07
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Kolombiya'nın en büyük toplu mezarı La Escombrera'da kalıntılar bulundu

Kolombiya'da zorla kaybedilenlerin bulunduğu alanda yapılan aramalarda, 2002 ve 2003 yıllarında kaybolan en az dört kişiye ait kalıntılar tespit edildi. JEP, kurbanların işkenceye uğramış olabileceğini belirtiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kolombiya'nın en büyük toplu mezarı La Escombrera'da kalıntılar bulundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adalet ve Barış (JEP)* ile Kolombiya Kaybolan Kişiler Birimi (UBPD), gelişmiş adli antropoloji tekniklerini kullanarak ve eski paramiliterlerin verdiği kesin koordinatlar gibi önemli tanıklıklara dayanarak zorla kaybedilenlerle ilgili aramalarını sürdürüyor.

Keşif yapılan alanda şu ana dek toplam 37 bin 022 metreküplük toprak ve moloz kaldırıldı. Çalışmalar sonucunda, 2001 ile 2004 yılları arasında San Javier'de (Comuna 13) kaydedilen en fazla zorla kaybetme vakalarının yaşandığı bölgeye ulaşıldı. Kaldırılan toprak, 20 yıl boyunca biriken binlerce ton molozdan oluşan yapay bir dağın parçası.

Aramalar esnasında, 23 Ocak Perşembe günü, en az dört kişiye ait olduğu belirlenen insan kalıntıları bulundu. JEP’e göre, bu kişiler 2002 ve 2003 yılları arasında zorla kaybedilme mağdurları.

El Colombiano’da yer alan habere göre, Adli Tıp Kurumu’nda devam eden kimlik tespiti çalışmalarında, bulunanlar arasında genç bir kadının cesedinin de olduğu tespit edildi. Ayrıca bulunan kemiklerde, ateşli silah mermileriyle uyumlu yaralar gibi şiddet izlerinin olduğu bildirildi.

JEP, “En az bir vakada, kurbanın tamamen savunmasız hale getirilip kötü muameleye uğradığına dair yeterli kanıt bulduk, işkence yapılmış olması da ihtimaller dahilinde,” dedi.

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* JEP, Justicia y Paz (Adalet ve Barış) anlamına gelen kısaltma. Kolombiya'da, iç savaş sırasında işlenen insan hakları ihlalleri ve suçların cezalandırılmasını amaçlayan özel bir yargı organı. 2016 yılında Kolombiya hükümeti ile FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde kurulan JEP, savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve diğer ciddi suçlarla ilgili davaları ele alıyor.

La Escombrera hakkında

Kolombiya'nın Medellín şehrinin 13. komününde bulunan, zorla kaybolan kişilerin cesetlerinin gömüldüğü düşünülen büyük saha. Bölge, Kolombiya'daki iç savaş ve paramiliter grupların kontrolü altında geçen yıllarda kaybolanların gömüldüğü yerlerden biri olarak biliniyor.

Bölge, yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda toplumun hafızasında da derin bir iz bıraktı, çünkü yıllarca aileler ve insan hakları savunucuları burada kaybolan yakınlarının cesetlerinin gömüldüğüne dair şüphelerini dile getirdi.

Zorla kaybedilenler, çoğunlukla devletin veya paramiliter grupların hedef aldığı siviller, liderler ve muhaliflerdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kolombiya FARC
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21 Ocak 2025
/haber/kolombiya-da-hukumetle-gorusme-halindeki-eln-bir-baska-silahli-grupla-catisti-80-kisi-oldu-303806
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/haber/kolombiyada-baris-gorusmeleri-yeniden-basladi-296811
Kolombiya’da “eski FARC” ile barış görüşmeleri yeniden başlıyor
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/haber/kolombiyada-eski-farc-ile-baris-gorusmeleri-yeniden-basliyor-296183
Kolombiya’da eski FARC üyelerine operasyon
28 Mart 2024
/haber/kolombiyada-eski-farc-uyelerine-operasyon-293558
Kolombiya'da 1086 kişilik toplu mezar bulundu
28 Şubat 2024
/haber/kolombiya-da-1086-kisilik-toplu-mezar-bulundu-292461
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15 Kasım 2023
/haber/kolombiyada-nehirde-2-yilda-55-ceset-bulundu-287904
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/haber/kolombiya-2022-de-215-insan-haklari-savunucusu-olduruldu-273212
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