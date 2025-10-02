ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2025 08:12
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2025 08:14
2 dk Okuma

Kolombiya, İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı edeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının derhal feshedileceğini ve Kolombiya’daki tüm İsrail diplomatik heyetinin sınır dışı edileceğini ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kolombiya, İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı edeceğini açıkladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail donanmasının Gazze’ye yardım götüren “Küresel Sumud Filosu”na yönelik saldırısının ardından ülkedeki tüm İsrailli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu.

Petro, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin filoya yaptığı saldırıya ilişkin ellerindeki bilginin doğru olması halinde bunun “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir uluslararası suç” anlamına geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının derhal feshedileceğini ve Kolombiya’daki tüm İsrail diplomatik heyetinin sınır dışı edileceğini ifade etti.

Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı
CANLI BLOG
Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı
1 Ekim 2025

Kolombiya makamlarının açıklamalarına göre, saldırıda filoda bulunan gemiler yasa dışı şekilde ele geçirilmiş; aralarında iki Kolombiyalı vatandaşın da bulunduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamada saldırı kınanarak, “Kolombiya, yurt dışındaki vatandaşlarının fiziksel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddediyor” denildi. Bakanlık, alıkonulan vatandaşların derhal serbest bırakılması talebinde bulundu ve uluslararası toplum ile insan hakları örgütlerini, filodaki tüm üyelerin, özellikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için diplomatik baskı yapmaya çağırdı.

Petro, açıklamasında İsrail’e yönelik sert ifadeler de kullandı; filozof Hannah Arendt’e atıfla, totalitarizmin izleri ve Nazi rejiminin mirasının küresel siyasette hâlâ etkili olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve halkların “uyuşturulmaması” gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu ateşkes planına da eleştirel yaklaştı. Petro, planın Gazze halkının gerçek ihtiyaçlarını karşılamadığını savunarak, İsrail’in uluslararası sularda yardım faaliyetlerine katılan sivil gemileri ve aktivistleri hedef almasını eleştirdi; Netanyahu’yu “küresel ölçekte iki yüzlülük”le suçladı ve “dünyada suçlu muamelesi görmesi gerektiği” yönünde suçlamalarda bulundu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Küresel Sumud Filosu İsrail gazze ablukası
ilgili haberler
İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor
29 Eylül 2025
/haber/israil-devlet-televizyonu-ordu-sumud-filosu-na-mudahaleye-hazirlaniyor-312017
Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli
26 Eylül 2025
/haber/ozel-sumud-filosunu-korumak-icin-deniz-kuvvetleri-harekete-gecirilmeli-311952
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor
29 Eylül 2025
/haber/israil-devlet-televizyonu-ordu-sumud-filosu-na-mudahaleye-hazirlaniyor-312017
Özel: Sumud filosunu korumak için Deniz Kuvvetleri harekete geçirilmeli
26 Eylül 2025
/haber/ozel-sumud-filosunu-korumak-icin-deniz-kuvvetleri-harekete-gecirilmeli-311952
Sayfa Başına Git