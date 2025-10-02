Kolombiya, İsrail'in tüm diplomatlarını sınır dışı edeceğini açıkladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail donanmasının Gazze’ye yardım götüren “Küresel Sumud Filosu”na yönelik saldırısının ardından ülkedeki tüm İsrailli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu.

Petro, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin filoya yaptığı saldırıya ilişkin ellerindeki bilginin doğru olması halinde bunun “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir uluslararası suç” anlamına geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca, İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının derhal feshedileceğini ve Kolombiya’daki tüm İsrail diplomatik heyetinin sınır dışı edileceğini ifade etti.

Kolombiya makamlarının açıklamalarına göre, saldırıda filoda bulunan gemiler yasa dışı şekilde ele geçirilmiş; aralarında iki Kolombiyalı vatandaşın da bulunduğu belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamada saldırı kınanarak, “Kolombiya, yurt dışındaki vatandaşlarının fiziksel bütünlüğünü, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal eden her türlü eylemi kesin bir şekilde reddediyor” denildi. Bakanlık, alıkonulan vatandaşların derhal serbest bırakılması talebinde bulundu ve uluslararası toplum ile insan hakları örgütlerini, filodaki tüm üyelerin, özellikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için diplomatik baskı yapmaya çağırdı.

Petro, açıklamasında İsrail’e yönelik sert ifadeler de kullandı; filozof Hannah Arendt’e atıfla, totalitarizmin izleri ve Nazi rejiminin mirasının küresel siyasette hâlâ etkili olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve halkların “uyuşturulmaması” gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu ateşkes planına da eleştirel yaklaştı. Petro, planın Gazze halkının gerçek ihtiyaçlarını karşılamadığını savunarak, İsrail’in uluslararası sularda yardım faaliyetlerine katılan sivil gemileri ve aktivistleri hedef almasını eleştirdi; Netanyahu’yu “küresel ölçekte iki yüzlülük”le suçladı ve “dünyada suçlu muamelesi görmesi gerektiği” yönünde suçlamalarda bulundu.

(EMK)