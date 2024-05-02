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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 08:45
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 08:47
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Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkiyi kesiyor

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, “İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkiyi kesiyor
Fotoğraf: AA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle bugünden itibaren İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu.

Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslendi. Buradaki konuşmasında İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirterek, “Soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü…” dedi.

“Soykırım çağına geri dönemeyiz”

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" diye konuştu.

Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Hamas: Petro'nun siyasi tutumuna büyük değer veriyoruz

Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı: “Nazi işgal ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü imha saldırılarına devam ederken, işgalci siyonist oluşumla diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyuran Başkan Petro'nun siyasi tutumuna büyük değer veriyoruz.”

Açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun siyasi tutumunun, “Filistinlilerin fedakarlıkları ve onların haklı davası için bir zafer olarak değerlendirildiği” belirtildi.

Hamas ayrıca, Güney Amerika ülkeleri ve tüm ülkelere, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmeleri çağrısında bulundu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı Kolombiya
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