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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 09:15
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 11:35
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Kolombiya, İsrail'e diplomatik ilişkilerin kesileceğini bu hafta bildirecek

Kolombiya Dışişleri Bakanı Murillo, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kolombiya, İsrail'e diplomatik ilişkilerin kesileceğini bu hafta bildirecek
Fotoğraf: Kolombiya Dışişleri Bakanlığı

Kolombiya Dışişleri Bakanı Murillo, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin dün (3 Mayıs) açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bakan Luis Gilberto Murillo, basın açıklamasında, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği’ndeki Konsolosluk bölümünde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini ancak diplomatik personelin ülkeye döneceğini belirtti.

Murillo, "İsrail devletinin Gazze'deki saldırıları kabul edilemez bir duruma ulaştı. Bu barbarlık ve katliamları defalarca kez kınadık. Gazze'de 34 bini aşkın insan hayatını kaybetti ve bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor, gerçekten bu kabul edilecek bir durum değil" diye konuştu.

Ramazanda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara İsrail'in uymadığını hatırlatan Murillo, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz" ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da en güçlü şekilde kınadık"

ABD'nin arabuluculuk ettiği İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel ateşkes önerilerinin İsrail tarafından kabul edilmediğini anlatan Murillo, "Hamas'ın elindeki rehinelerin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması gerektiğini birçok kez ifade ettik ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da en güçlü şekilde kınadık" diye konuştu.

Murillo, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası insan hakları kuruluşlarının İsrail'e onlarca kez çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, "Her şey savaşın sonuçlarından kaynaklanmıyor, savaşın da bir kuralı ve yasası var. Gazze'de açlık hat safhaya ulaştı" dedi.

Aldıkları kararın İsrail halkıyla ilgisi olmadığını belirten Murillo, "Bakanlık dün açıklama yapmıştı. Bu karar, sadece diplomatik ilişkilerin kesilmesini bağlıyor. Ne dostluk ve tarihi bağlarımızın olduğu İsrail halkıyla ne de Yahudi toplumuyla bir ilgisi var. Kolombiya hükümeti, barış ve dost canlısı bir ülkedir. Şiddet, iki devletli çözümle son bulur" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle dün İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini söylemişti.

(VC)

Kolombiya İsrail Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi Filistin
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/haber/ucm-israilli-yetkililer-hakkinda-tutuklama-karari-cikarmaya-hazirlaniyor-294808
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