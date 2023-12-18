Kolombiya ile ELN barış görüşmeleri 5. turda

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında, Meksika'da 4 Aralık'ta başlayan 5. tur barış müzakereleri sona erdi.

Başkent Meksiko'da görüşen hükümet heyeti ile ELN temsilcileri, "insan kaçırma ve fidye eylemlerinin son bulması" konularında mutabakata vardı.

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“Ateşkes mümkün görünüyor”

Kolombiya Hükümeti Heyeti Başkanı ve eski M-19 (19 Nisan Hareketi) üyesi Vera Grabe, yaptığı açıklamada, ülkede ulusal bir barışın sağlanması yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Devlet ile ELN arasında halihazırda devam eden ateşkese değinen Grabe, bunun uzatılması için müzakerelerin sürdüğünü ve ELN'nin elinde tuttuğu rehinlerle ilgili bilgi aktarma sözü verdiğini belirtti.

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ELN tarafının başmüzakerecisi Pablo Beltran da (Israel Ramirez) ateşkesin şubat ayının sonuna kadar uzatılabileceğini dile getirerek, “Ateşkes mümkün görünüyor ancak bu süreçteki en büyük sorunumuz ELN saflarında bir düzine aşkın kişinin öldürülmesidir” dedi.

Saldırılardan paramiliter grupları sorumlu tutan Beltran, “Toplantının en büyük başarılardan biri izleme mekanizmasına hayat verilmesidir” açıklamasını yaptı.

Kolombiyalı milli futbolcu Luis Diaz'ın anne ve babasının ELN üyelerince 2 Kasım'da kaçırılmasının ardından taraflar arasındaki görüşmeler durma noktasına gelmişti.

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Ne olmuştu? Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Carakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı. Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu ilk tur görüşmelerinde, 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelere insani yardım ve hapisteki ELN üyelerinin şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı. Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri, “ELN'nin siyasi statüsünün tanınmasıyla” tamamlanmıştı. Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı. Başkent Karakas'ta 15 Ağustos'ta 4. tur için bir araya gelen taraflar, "çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağlamıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Kolombiya hakkında · Güney Amerika'da yer alan bağımsız bir cumhuriyet. Başkenti Bogotá. · Kuzeyinde Karayip Denizi; doğusunda Venezuela ve Brezilya; güneyinde Peru ve Ekvador; batısında ise Büyük Okyanus ve Panama bulunuyor. · Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2018 yılı itibariyle ülkede 50,2 milyon kişi yaşıyor. Kolombiya'nın ekonomisi ağırlıklı olarak petrol ve madencilik gelirlerine dayanıyor. · Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) 2020 İnsani Gelişme Raporuna göre ülke, 189 ülke arasında 83. sırada bulunuyor. · Ülkede 1948-1963 yılları arasında yaşanan "Violencia" (Şiddet) döneminde 200 bin kişi hayatını kaybetti. Violencia'ya karşı solcu gerilla grubu Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mücadele etti. Hükümet ile FARC 2016 yılında bir barış anlaşması imzaladı.

(AS)