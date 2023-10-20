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Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 10:40
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 11:08
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Kolombiya: Filistin'de büyükelçilik açacağız

Gazze'ye insani yardım göndereceklerini belirten Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro uluslararası barış konferansının yapılması gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/kolombiya-filistin-de-buyukelcilik-acacagiz.jpg

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle yaptığı görüşmeden sonra Ramallah'ta büyükelçilik açacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Petro, X hesabında yaptığı paylaşımda, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan ve Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk ile çektiği fotoğrafları paylaştı.

Uluslararası barış konferansı

İki bağımsız ve özgür devletin önünü açacak bir uluslararası barış konferansının sağlanması yönündeki tavrını ifade ettiğini belirten Petro, "Barış içinde yaşaması gereken ve bu hakkı olan İsrailli ve Filistinli çocuklarla dayanışma içinde olduğumu ifade ettim" diye yazdı.

Gazze'deki insanı yardım ambargosuna da değinen Petro, "İnsani koridorun açılmasını bekleyen Gazze'nin dış mahallelerine insani yardım uçağı göndereceğiz. Kolombiya, Filistin'in Ramallah kentinde büyükelçiliğini açacak" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in saldırılarını eleştirmişti

Petro, daha önce de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını paylaşarak, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır" demişti.

(NT)

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